Kupferdefizit bis 2050: Mogotes und Canada Nickel im Fokus

BNEF prognostiziert ein Kupferdefizit von 20 Millionen Tonnen. Währenddessen planen Mogotes Metals Bohrungen in Argentinien und Canada Nickel expandiert mit neuen Ressourcen.

Die globale Rohstoffversorgung steht vor einer historischen Zäsur, da BloombergNEF (BNEF) in seinem "Transition Metals Outlook 2026" eine massive Lücke bei der Kupferversorgung vorhersagt. Bis zum Jahr 2050 wird ein Defizit von bis zu 20 Millionen Tonnen modelliert, was etwa 44 Prozent der projizierten Nachfrage entspricht. Diese prognostizierte Knappheit hebt Kupfer als einziges Metall aus einer Gruppe von zehn Metallen hervor, für die BNEF unter der Voraussetzung weiterentwickelter Minen und Ersatzlagerstätten ausreichende Angebotskapazitäten erwartet.

Kupfermarkt und Investitionsbedarf

Um das prognostizierte Kupferdefizit zu schließen, sind massive Kapitalmaßnahmen erforderlich. Die Analyse des Unternehmens BloombergNEF beziffert den notwendigen Investitionsbedarf für neue Minenprojekte auf 332 Milliarden US-Dollar. Dieser enorme Finanzbedarf unterstreicht die strategische Dringlichkeit, bestehende Lagerstätten zu erschließen und gleichzeitig neue Abbauflächen zu erschließen, um die wachsende industrielle Nachfrage nach dem roten Metall langfristig decken zu können.

Also read USA sichern strategische Nickel-Lieferketten gegen China durch Tiefseebergbau in Indonesien

Indonesische Nickelstrategie und Preise

Parallel zur Kupfersituation entwickelt sich der Markt für Batteriemetalle wie Nickel dynamisch. Indonesien, welches rund 60 Prozent der weltweiten Nickelproduktion liefert, hat angekündigt, die eigene Förderung zu drosseln. Allerdings zeigen aktuelle Daten, dass diese Drosselungen weniger drastisch ausgefallen sind, als ursprünglich von vielen Marktteilnehmern befürchtet wurde. Dennoch wird die Gesamtproduktion sinken, was laut Analysten einen stützenden Effekt auf die Nickelpreise haben sollte.

Mogotes Metals erweitert Exploration

In diesem komplexen Marktumfeld positioniert sich Mogotes Metals Inc. aktiv durch aggressive Explorationspläne. Das Unternehmen schloss 2025 den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt Filo Sur im argentinisch-chilenischen Vicuña-Distrikt ab. Im September meldete Mogotes aus der Bohrung FS_DDH_016 signifikante Werte: Ab Bohrmetter 108 wurden 180 Meter mit einem Gehalt von 0,98 Prozent CuEq aufgefahren, darunter 58 Meter mit 1,77 Prozent CuEq. Es ist wichtig anzumerken, dass CuEq einen Kupferäquivalentwert darstellt und nicht den reinen Kupfergehalt abbildet.

Advertisement

Bohrplan und Ressourcenentwicklung

Für die kommenden Jahre plant Mogotes Metals eine deutliche Intensivierung der Arbeit. Für die Periode 2026/27 sind bis zu 20.000 Bohrmeter am Standort Filo Sur vorgesehen. Dies stellt mehr als das Dreifache der bereits in der Vorperiode 2025/26 erbohrten 6.208 Meter dar. Parallel dazu veröffentlichte Canada Nickel Company Inc. umfangreiche Daten zu ihren Projekten in Timmins, Ontario. Für Nesbitt wurden 24,5 Millionen Tonnen angezeigte und 152,1 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit je 0,23 Prozent Nickel gemeldet.

Zukünftige Perspektiven und Genehmigungen

Die SRC swiss resource capital AG betreut beide Unternehmen im Rahmen entgeltlicher Investor-Relations-Verträge. Bei Canada Nickel kamen weitere starke Ergebnisse hinzu: Am Reid-Projekt traf man in der Bohrung REI26-92A 0,29 Prozent Nickel über 576,6 Meter ab 26,4 Bohrmetern. Für Deloro meldete das Unternehmen 118,7 Millionen Tonnen angezeigte und 498,2 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit je 0,25 Prozent Nickel. Der langfristige Erfolg hängt nun von der Bestätigung der Saisonstarts und dem Fortschritt der Genehmigungsverfahren ab.