Der Kupferpreis sinkt weiter trotz optimistischer Prognosen von UBS und Goldman Sachs. Haupttreiber sind schwache chinesische Nachfrage, Zinserwartungen und der Rückfluss von Lagerbeständen aus den USA, was den Druck auf die Preise erhöht.

Der Kupferpreis stürzt erneut ab. Nichts scheint den Ausverkauf stoppen zu können. Doch UBS und Goldman Sachs erwarten eine kräftige Rallye. Ab 2028 könnte sogar ein Engpass drohen.

Der Kupferpreis kommt nicht zur Ruhe. Nach einer kurzen Erholung am Montag geht es am Dienstag erneut kräftig bergab. Selbst die breite Rallye, die die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des KI-Chipgiganten Nvidia ausgelöst hat, kann den Ausverkauf nicht dauerhaft stoppen. Dabei rechnen führende Investmentbanken bereits mit einem kräftigen Comeback.

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Und ab 2028 könnte eine gewaltige Versorgungslücke entstehen. An der London Metal Exchange fiel der Preis für dreimonatiges Kupfer am Dienstag zeitweise um 2,3 Prozent auf 12.198 US-Dollar je Tonne. Zeitweise wurden sogar nur noch rund 12.145 US-Dollar gezahlt. Sorgen über die schwache chinesische Nachfrage, mögliche weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank und Zweifel an den milliardenschweren KI-Investitionen belasten die Notierungen.

Kupfer steuert damit auf den ersten Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Monaten seit Ende 2024 zu. Zusätzlich droht dem Kupfermarkt eine überraschende Belastung. Aus Angst vor amerikanischen Importzöllen hatten Händler in den vergangenen Monaten enorme Mengen des Industriemetalls in die USA gebracht. Doch die erwarteten Zölle auf raffiniertes Kupfer sind bislang ausgeblieben.

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Nun prüfen Händler offenbar, Teile dieser Lagerbestände wieder nach China zu verschiffen. Damit könnte sich eine wesentliche Preisunterstützung der vergangenen zwei Jahre ins Gegenteil verkehren. Zusätzliche Kupfermengen auf dem Weltmarkt würden den Preis weiter unter Druck setzen. Paradox ist allerdings, dass Kupfer in China gleichzeitig knapp bleibt.

Hohe Aufschläge für kurzfristige Lieferungen und fehlender Kupferschrott signalisieren Versorgungsengpässe. Der Preisverfall spiegelt somit nicht ausschließlich die tatsächliche Versorgungslage wider. Während Händler zunehmend auf fallende Preise setzen, hält die Schweizer Großbank UBS den Ausverkauf für eine mögliche Kaufgelegenheit. Die Analysten erwarten bis März 2027 einen Kupferpreis von 14.500 US-Dollar je Tonne.

Ab Juni soll dieser auf 15.500 US-Dollar steigen und bis zum Jahresende auf diesem Niveau bleiben. Gegenüber den am Dienstag zeitweise erreichten 12.145 US-Dollar entspricht das einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 28 Prozent. Die UBS begründet ihre optimistische Prognose mit einem wachsenden Angebotsdefizit. Dieses soll von 219.000 Tonnen im laufenden Jahr auf 379.000 Tonnen im Jahr 2027 steigen.bleibt grundsätzlich zuversichtlich.

Die US-Investmentbank erwartet für 2027 einen Durchschnittspreis von 15.400 US-Dollar je Tonne. Die Deutsche Bank sieht Kupfer bis Ende September 2027 bei 15.100 US-Dollar.

Allerdings warnt Goldman vor Risiken durch die amerikanische Zollpolitik und eine mögliche Abschwächung des KI-Booms. Morgan Stanley ist mit einer Prognose von durchschnittlich 12.800 US-Dollar für 2027 deutlich vorsichtiger. Die langfristigen Aussichten zeichnen ein völlig anderes Bild als der aktuelle Preisverfall. Laut einer neuen Studie von BloombergNEF könnte der weltweite Kupfermarkt bereits ab 2028 in ein strukturelles Angebotsdefizit rutschen.

Bis 2050 könnte die jährliche Versorgungslücke auf gewaltige 20 Millionen Tonnen anwachsen. Das wären rund 44 Prozent der prognostizierten Nachfrage. Der Kupferbedarf dürfte bis dahin um 61 Prozent steigen. Elektrofahrzeuge, Stromnetze, erneuerbare Energien und Rechenzentren benötigen riesige Mengen des Industriemetalls.

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Um den drohenden Engpass abzuwenden, müssten weltweit rund 332 Milliarden US-Dollar in neue Kupferminen investiert werden. Das Problem: Von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme einer Mine vergehen durchschnittlich 17 Jahre. Der Kupfermarkt steckt in einem Widerspruch fest. Kurzfristig belasten Zinssorgen, China und die Unsicherheit über den KI-Boom.

Auch zurückfließende amerikanische Lagerbestände könnten den Preis weiter drücken. Langfristig wächst jedoch die Gefahr, dass das Angebot mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten kann. Sollten UBS und BloombergNEF richtigliegen, könnte sich der aktuelle Preisverfall als vorübergehende Korrektur erweisen. Wenn die erwartete Angebotsknappheit tatsächlich eintritt, könnte aus dem Kupfer-Crash durchaus die Grundlage für eine längere Rohstoffrallye werden.

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Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Der Kupferpreis stürzt erneut ab.

Nichts scheint den Ausverkauf stoppen zu können. Doch UBS und Goldman Sachs erwarten eine kräftige Rallye. Ab 2028 könnte sogar ein Engpass drohen.