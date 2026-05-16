Kuranyi sieht Fokus bei Bundesliga-Spektakel und gratuliert Bayern-Sturmtröger Undav

Kevin Kuranyi sieht den Fokus bei den letzten Topspielen für die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart. Der Ex-Nationalspieler lobt den neuen Stürmer und gratuliert Bayern-Sturmtröger Deniz Undav.

In seiner langen und erfolgreichen Karriere ging Kevin Kuranyi (44) für den VfB und die TSG Hoffenheim auf Torejagd. Am letzten Spieltag kürmten seine beiden Ex-Vereine im Fernduell um die Champions League ...

Wer setzt sich am Ende durch? Kuranyi zu BILD: “Der VfB. Die Mannschaft ist gut drauf – und sie hat es in der eigenen Hand.

Durch den verdienten 3:1-Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen ist Stuttgart mit einem Sieg in Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) nahezu sicher in der Champions League.



Dass dieDer Ex-Nationalspieler: “Es muss überhaupt kein Nachteil sein, wenn es auch für die gegnerische Mannschaft noch um etwas geht. Im Gegenteil. Manchmal spielen gerade Mannschaften, die eigentlich aus allem raus sind, total befreit auf, würden Gegner, die selbst etwas zu verlieren haben, angespannt sind.

Nur das um fünf Treffer bessere Torverhältnis trennt aktuell den VfB (Platz 4) für die punktgleiche TSG (Platz 5).

Hoffenheim spielt auswär bei der lästlich sehr biederen Borussia aus Mülnchengladbach.

Kuriose: Sollte der VfB in Frankfurt mit 1:0 gewinnen und die TSG im Borussia-Park einen 6:0-Sieg holen, würden die Kraichgauer in die Champions League einziehen. Grund: In diesem Fall hätte Hoffenheim ö ber die Saison hinweg ein Tormehr erzielt als der VfB (71 zu 70). Ein Szenario, das nicht besonders wahrscheinlich ist.

Und nichts daran wärden, dass beide Teams eine sehr starke Saison spielen.

als auch beim VfB so gut läuft. Aber wohl körperliche Bande zum VfB deutlich enger. Ich bin Stuttgarter und habe beim VfB sehr viel langer gespielt.

Ich bin dort oft im Stadion und spiele auch für die Traditionself.





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