Kurier-Fahrer in Bielefeld schwerverletzt, Mordkommission ermittelt

Ein kurierfunktierender Mann wird am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein flüchtender Mercedes könnte der Fluchtmaschine des Täters sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Kontakt aufzunehmen, da die Mordkommission weiter ermittelt.

Schüsse peitschen durch die Dunkelheit. Sie treffen den weißen Transporter eines Kurierdiensts, mindestens ein Projektil schlägt in der Windschutzscheibe. Der Fahrer (54) des Ford Transits wird am Kopf getroffen!

Er muss operiert werden, liegt im Krankenhaus. Eine Mordkommission ermittelt. Am späten Samstagabend, um 22.02 Uhr, war der Mann am Kaufland-Supermarkt auf der Wismarer Straße in Bielefeld unterwegs, als offenbar gezielt auf ihn geschossen wurde. Das weiße Kurierfahrzeug wurde wohl mehrfach getroffen.

Ein Schuss verletzt das Opfer am Kopf. Statt den Notruf zu wählen, ließ sich der Mann nach BILD-Informationen von einem Freund ins Krankenhaus bringen. Sie fuhren dabei mit dem weißen Transporter mit Schussspuren. Der Mann wurde laut Polizei schwer verletzt, Lebensgefahr bestünde derzeit aber nicht





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