Knossi hat in seiner Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ einen Einblick in den Backstage-Bereich der ProSieben-Sendung gewährt. Dabei betrat er auch die Garderoben der Stars - und stahl Joko Winterscheidt prompt sein Bargeld.

Sein Bargeld war Joko Winterscheidt da schon los. Knossi hatte sich ausführlich in der Garderobe des Entertainers umgesehen. Knossi hat in seiner Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?

“ einen Einblick in den Backstage-Bereich der ProSieben-Sendung gewährt. Dabei betrat er auch die Garderoben der Stars - und stahl Joko Winterscheidt prompt sein Bargeld. Nach Carolin Kebekus ist Jens „Knossi“ Knossalla der zweite Promi-Kandidat, der in der aktuellen zwölften Staffel den begehrten Moderations-Job von „Wer stiehlt mir die Show?

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“ gewinnen konnte. Der 40-Jährige machte es sich in seiner Ausgabe der ProSieben-Quizsendung zur Aufgabe, die Fans im Publikum so viel wie möglich mit einzubeziehen und so ein besonderes Erlebnis zu bieten. Sogar Geld gab es zu gewinnen - und zwar direkt aus dem Portemonnaie von Joko Winterscheidt. Denn Knossi lud in seiner Sendung zu einer kleinen Tour.