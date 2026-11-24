Während der Vorberichterstattung des Champions-League-Spiels zwischen Arsenal und dem BVB wird Christoph Kramer plötzlich von einem Ball am Kopf getroffen. Später kann er darüber lachen, doch er rätselt auch. Expertenkollege Mats Hummels scherzt.

Während der Vorberichterstattung des Champions-League-Spiels zwischen Arsenal und dem BVB wird Christoph Kramer plötzlich von einem Ball am Kopf getroffen. Später kann er darüber lachen, doch er rätselt auch.

Expertenkollege Mats Hummels scherzt. Kurioser TV-Moment um zwei frühere Weltmeister: Mats Hummels und Christoph Kramer sprachen bei der Vorberichterstattung vor dem Champions-League-Kracher zwischen dem FC Arsenal und dem BVB “, sagte Kramer – und konnte dabei schon wieder lächeln.

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„Ich bin komplett aus dem Konzept gerade. “Christoph Kramer rätselt – Mats Hummels scherzt Bei ihrem Gespräch hielten sich Kramer und Hummels am Spielfeldrand neben dem Tor auf, allerdings auch hinter einem großen Fangnetz. „Ich frage mich, woher das Ding kam. Wir standen ja hinter einem Netz“, rätselte Kramer einige Minuten später noch immer über die Herkunft des Balles.

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Hummels konnte sich einen Spruch in Richtung des Ex-Gladbachers nicht verkneifen: „Bester Kopfball, den ich von dir in den letzten 15 Jahren gesehen habe. “