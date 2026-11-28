Die Gründerin des BSW nennt die AfD „eine widersprüchliche Partei“ und weist den Vorwurf eines „Schmusekurses“ zurück. Sie verteidigt aber ihre Linie, mit der Partei teilweise zusammenzuarbeiten.

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„Die AfD ist eine widersprüchliche Partei“, sagte Wagenknecht beim BSW-Bundesparteitag in Dresden. Mit holzschnittartigen Pauschalurteilen, mit Diffamierungen, mit Zerrbildern mache man sich aber bei den Wählerinnen und Wählern unglaubwürdig. Die AfD sei kein langfristiger strategischer Partner.

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„Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen“, sagte Wagenknecht. So verstehe sie auch das Vorgehen des in Sachsen-Anhalt. Dort haben beide Parteien schon mehrfach gemeinsam gestimmt, gemeinsam Anträge gestellt und gemeinsam Personalien durchgesetzt. Einen „Schmusekurs mit der AfD“, vor dem parteiinterne Kritiker gewarnt hatten, wies Wagenknecht zurück.