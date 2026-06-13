Kurt Beck warnt vor Parallelen zur Weimarer Republik - AfD-Aufstieg erinnert an Untergang der Demokratie

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck äußert sich besorgt über die bevorstehenden Landtagswahlen und den Aufstieg der AfD. Er sieht düstere Parallelen zur Weimarer Republik und warnt vor einem Untergang der Demokratie. Beck fordert eine Debatte über den Wert der Demokratie und appelliert an die SPD, die Gefahr von rechts stärker zu thematisieren.

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck äußert sich mit großer Sorge zu den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im September. In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe zieht er düstere Parallelen zwischen der aktuellen politischen Entwicklung in Deutschland und der Zeit der Weimarer Republik .

Beck warnt vor einem Untergang der Demokratie und sieht in der erstarkenden AfD eine ähnliche Verführung wie damals die Nationalsozialisten. Die Weimarer Republik war die erste demokratische Republik in Deutschland und endete 1933 mit der Machtübernahme Adolf Hitlers. Beck betont, dass keine der demokratischen Parteien bisher ein wirksames Rezept gegen den Zulauf zur AfD gefunden habe. Viele Menschen seien bereit, sich der Verlockung dieser Rechtsaußenpartei hinzugeben.

Angesichts schlechter Wahlergebnisse und Umfragewerte seiner eigenen Partei, der SPD, rät Beck, die Sorge um die Demokratie stärker zu thematisieren. Er fordert eine Debatte darüber, was die Demokratie wert sei, und warnt vor Gefahren von links und rechts, wobei die von rechts unendlich viel größer sei. Beck sieht eine Chance für die SPD, durch diese Debatte Menschen zum Mitmachen zu bewegen und für die Demokratie zu gewinnen.

Die aktuelle Situation in Deutschland mit dem Aufstieg der AfD und den bevorstehenden Wahlen in drei Bundesländern zeigt nach Becks Einschätzung besorgniserkende Parallelen zu den letzten Jahren der Weimarer Republik, als demokratische Parteien zunehmend an Einfluss verloren und extreme Kräfte erstarkten. Die Erinnerung an die damalige Phase des Untergangs einer Demokratie soll nach Becks Auffassung wachrütteln und das Bewusstsein für die heutigen Gefahren schärfen.

Seine Warnung richtet sich nicht nur an die SPD, sondern an alle demokratischen Kräfte, die gemeinsam gegen die Erosion der demokratischen Verhältnisse ankämpfen müssten. Die Debatte über den Wert der Demokratie und die konkreten Bedrohungen von rechts und links sei dringender denn je, so Beck. Die Landtagswahlen im Herbst könnten ein weiterer Schritt sein, bei dem sich zeigt, ob die demokratischen Parteien den Herausforderungen gewachsen sind oder ob sich die Parallelen zur Weimarer Zeit weiter vertiefen





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