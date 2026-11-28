Vier Kinder und Depressionen: Kurt Krömer gibt Einblicke in seinen kräftezehrenden Alltag als alleinerziehender Vater.

schilderte der Comedian, wie sehr ihn seine Depressionen im Alltag als alleinerziehender Vater von vier Kindern an seine Grenzen brachten. Trotz seiner Erkrankung versuchte der Berliner, seinem Nachwuchs einen geregelten Tagesablauf zu ermöglichen, und konzentrierte sich dabei auf bestimmte "Kerndinge": Er brachte seine Kinder zur Schule, kümmerte sich um die Hausaufgaben und begleitete sie abends ins Bett.

Doch selbst diese alltäglichen Aufgaben kosteten ihn so viel Kraft, dass er sich anschließend "erstmal für fünf Stunden ins Bett" legen musste.seinem Publikum als schlagfertiger und provokanter Entertainer bekannt ist, kämpfte er abseits der Kameras lange mit einer tiefen Erschöpfung und dem Anspruch, seiner Verantwortung als Vater trotz der psychischen Erkrankung gerecht zu werden. , der mit bürgerlichem Namen Alexander Bojcan heißt, unter Depressionen, ohne seine Erkrankung über viele Jahre öffentlich zu thematisieren.

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Als selbst gewöhnliche Erledigungen wie der Einkauf im Supermarkt zeitweise zu einer enormen Herausforderung wurden, nahm der Comedian im Herbst 2020 schließlich professionelle Hilfe in Anspruch und ließ sich acht Wochen lang in einer Berliner Tagesklinik behandeln. Im März 2021 entschied er sich dazu, seine Geschichte öffentlich zu machen, und sprach in seiner SendungEin Jahr später verarbeitete er seine persönlichen Erfahrungen in dem Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst: Meine Depression".