Kurt Krömer und Shirin David kritisieren Friedrich Merz scharf

Komiker Kurt Krömer und Rapperin Shirin David prangern in der neuesten Folge seines Podcasts „Feelings“ die Politik Friedrich Merz an. Sie kritisieren insbesondere die gemeinsame Abstimmung der CDU mit der AfD und fürchten den konservativen Einfluss Merz auf die Jugend.

Kurt Krömer eröffnet die aktuelle Folge seines Podcast s „Feelings“ mit scharfer Kritik an Friedrich Merz. Der Komiker kann die gemeinsame Abstimmung der CDU mit der AfD nicht verdauen und prangert an, dass Merz nach Weihnachten einfach hätte in den Urlaub fliegen können und Bundeskanzler geworden wäre. „Eine Scheibe Toastbrot wäre Bundeskanzler gegen Olaf Scholz geworden“, wettert der 50-Jährige weiter, doch mit seinem Migrations-Antrag habe Merz alles kaputt gemacht.

„Wie kann man nur?“, gibt sich Kurt Krömer ratlos. Auch sein Podcast-Gast, Rapperin Shirin David, hält nicht viel von Friedrich Merz: „Ich weiß auch nicht, wer den da freigelassen hat.“ Sie fragt sich: „Wie kommen diese Männer in diese Machtpositionen?“ Das kann der Entertainer ebenso nicht nachvollziehen. Shirin David: „Es ist schlimm, dass so viele Menschen ihre Meinung einfach übernehmen.“ Merz war doch weg vom Fenster. Und jetzt kommt so ein Mann aus den 90ern zurück - mit Cowboystiefeln und Cowboyhut“, zeigt sich Krömer vor allem besorgt über den konservativen Einfluss des CDU-Politikers auf die Kinder und Jugend. „Hat der Zugang zu 16-jährigen Mädchen oder Jungs?“, möchte er daher von der 29-jährigen Musikerin wissen. „TikTok ist ein großes Ding - auch für die AfD“, weiß Shirin David. Dort würden junge Menschen stark beeinflusst werden und sich vor allem Männer von populistischen Sprüchen blenden lassen. Die Menschen in Deutschland hätten generell viel zu selten eine eigene Meinung, beklagt sie weiter. Als Beispiel nennt die bekennende Feministin Männer, die sich von selbstbewussten Frauen bedroht fühlen und deshalb Halt in konservativen und teils frauenfeindlichen Ideologien suchen würden: „Es ist schlimm, dass so viele Menschen ihre Meinung einfach übernehmen, statt sich selbst zu informieren.





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KURT KRÖMER SHIRIN DAVID FRIEDRICH MERZ CDU AFD MIGRATION POLITIK PODCAST FEELINGS JUGEND TIKTOK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Schmutzkampagne gegen Merz“ – scharfe Kritik an Merz-Deepfake in den TagesthemenWird Friedrich Merz die Stimmen von Wählerinnen gewinnen? Ein Tagesthemen-Beitrag verwendet ein Fake-Video von Merz und zieht scharfe Kritik auf sich.

Weiterlesen »

Nach Merz-Plan: Neubauer mobilisiert gegen MerzNach der Asyl-Abstimmung im Bundestag ist die Empörung groß, vor allem Jugendorganisationen demonstrieren vor CDU-Büros.

Weiterlesen »

Charlotte Merz verteidigt ihr Frauenbild & Ehemann Friedrich MerzCharlotte Merz, Ehefrau des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz, widerspricht der Darstellung ihres Mannes in der Öffentlichkeit. Sie betont die Gleichberechtigung in ihrer Ehe und die mentale Unterstützung, die sie sich gegenseitig bieten.

Weiterlesen »

„Merz gegen Merz“ Staffel 4: Wird die Serie fortgesetzt?Die beliebte Comedyserie „Merz gegen Merz“ hat es mittlerweile auf drei Staffel geschafft. Ob es auch eine Staffel 4 geben wird, erfahrt ihr hier.

Weiterlesen »

TV-Duell Scholz vs. Merz: Merz als Sieger, Koalitionsbildung schwierigNach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Friedrich Merz analysieren Politiker und eine Journalistin die Performance der beiden Kandidaten. Während Markus Söder Merz als Sieger und Olaf Scholz als weniger überzeugend sieht, lobt Lars Klingbeil den Kanzlerkandidaten seiner Partei. Melanie Amann vom Spiegel sieht Merz als den eindeutigen Gewinner des Duells. Alle drei Experten sehen eine schwierige Koalitionsbildung nach der Wahl.

Weiterlesen »

Schüler befragen Scholz und Merz: Merz gewinnt bei den KindernIn einer Sat.1-Sendung stellten Schüler Scholz und Merz Fragen zu ihren politischen Programmen und persönlichen Vorlieben. Merz impressed die Schüler mit seiner natürlichen Art und seiner Fähigkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Scholz kam eher als Wahlkämpfer rüber und konnte die Schüler nicht so stark überzeugen.

Weiterlesen »