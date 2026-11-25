Im Podcast „Take Me Späti“ spricht Kurt Krömer offen über sein Geld. Für den Comedian steht fest: Wohlhabende wie er sollten deutlich mehr Steuern zahlen.

Im Podcast „Take Me Späti“ spricht Kurt Krömer offen über sein Geld. Für den Comedian steht fest: Wohlhabende wie er sollten deutlich mehr Steuern zahlen.

Als Podcasterin Sara Arslan ihn fragt, ob er sich selbst als reich bezeichnen würde, antwortet der 52-Jährige ohne zu zögern: „Ja, ich bin superreich.

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“ Anschließend richtet er eine klare Forderung an die Politik: „Ich bin so reich, dass ich sagen würde: Nehmt euch doch mal so Leute wie mich vor und besteuert mich mehr! “in diesem Zusammenhang ins Spiel. Als Beispiel nennt er den Comedian Teddy Teclebrhan.

„Mit 90 würde ich den besteuern“, sagt er und begründet seinen Vorschlag mit einem deutlichen Vergleich: „Weil der tausendmal mehr Kohle hat als ich. “Von Steuererleichterungen für Wohlhabende hält der Berliner offenbar wenig – auch wenn er selbst davon profitieren könnte. Im Podcast spricht er in diesem Zusammenhang auch über die AfD. Sollte die Partei an die Macht kommen, würde er finanziell gut dastehen, erklärt Krömer.

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Seine Einschätzung: „Die besteuern die Reichen nicht und knechten die Armen.

“ Dazu kommentiert er ironisch: „Toll. Super.

“ Derzeit liegt der Spitzensteuersatz in Deutschland bei 42 Prozent. Für besonders hohe Einkommen gilt ein Satz von 45 Prozent. Krömer hält diese Belastung offenbar nicht für ausreichend. Im Gespräch mit Sara Arslan bringt er sogar konkrete Steuersätze ins Spiel: Für sich selbst könne er sich 60 Prozent vorstellen, für Rapper Sido sogar 80 Prozent.

Kurt Krömer legt sich öffentlich mit der AfD an Seine kritische Haltung gegenüber der Partei zeigt der Comedian auch abseits des Podcasts. Im Oktober veröffentlichte er ein Instagram-Video, in dem er ankündigte, keine AfD-Wähler bei seiner für 2027 geplanten Lesetour begrüßen zu wollen.

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„Keine Tickets für AfD-Wähler. Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt – genauso wie ihr“, erklärte er darin. Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch erstattete daraufhin Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung. Die Berliner Staatsanwaltschaft sah allerdings keinen Anfangsverdacht und kündigte am 17.

November an, keine Ermittlungen aufzunehmen. Hohloch legte dagegen Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft ein. Im Podcast bekräftigt Krömer, sich auch künftig gegen die AfD positionieren zu wollen. Er wolle nicht irgendwann von seinen Enkeln gefragt werden: „Und was hast du gemacht, Opa, damals?

“ Welche Partei er selbst wählt, möchte er allerdings nicht verraten. „Ich würde niemals sagen, wen ich wähle“, stellt er klar. So könne er weiterhin jede Partei satirisch angreifen. Neue Sendung von Kurt Krömer startet bei ZDFneo