Kurz vor der Kursexplosion: Ein geheimes KI-Profiteur steht vor einem Kursanstieg

Ein Software-Infrastruktur-Geschäftsmodell, das von einem Unternehmen betrieben wird, profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI und automatisierten Code-Produktion. Das Management hat angekündigt, dass es ein 300 Millionen US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm durchführen wird, um die Nachfrage zu decken und die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Analysten sehen ein Wachstumspotenzial von bis zu 19 Prozent und eine Upside von 35 Prozent. Charttechnisch spricht die aktuelle Ausgangslage für einen Kursanstieg, da die Aktie zuletzt infolge guter Earnings-Ergebnisse nach oben geschossen ist und den Widerstand bei 70 US-Dollar attackiert.

Dieser geheime KI-Profiteur steht vor der Kursexplosion. Die Saisonalität zeigt, dass es bald sehr deutlich nach oben gehen könnte. Wer dabei sein will, der muss sich beeilen, um kassieren zu können.

Konkret handelt es sich um ein Software-Infrastruktur-Geschäftsmodell. Jedes Mal, wenn Code geschrieben wird, wird dieser in ein Binärartefakt gewandelt und von dem Service des Unternehmens gespeichert. Da inzwischen mehr als 40 Prozent des Codes durch KI erzeugt werden und durch diese Automatisierung die Produktion wesentlich, wesentlich schneller geht, sehen einige Experten das Unternehmen mit seinem Speicherangebot als einen bisher kaum beachteten Profiteur der Entwicklung rund um Künstliche Intelligenz. Die Nachrichtenlage ist entsprechend positiv.

Das Management hat erst kürzlich den Ausblick angehoben und ein 300 Millionen US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, da der Bedarf nach den Services deutlich steigt und die Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen.

"Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet. Unsere Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln sowohl die Klarheit unserer Strategie als auch die Disziplin bei deren Umsetzung wider," sagte der CEO. Er verwies mehrfach auf "unsere starke Bilanz, die kontinuierliche Generierung von freiem Cashflow und das Vertrauen in unsere Strategie.

" Im Verlauf eines Monats ging es darum, um 50 Prozent mit der Aktie nach oben. Die Bewertung der Aktie ist angesichts dieses Kurssprungs und des Faktors, dass es sich hierbei um ein Wachstumsunternehmen handelt, stark erhöht. Mit Blick auf das PEG-Ratio auf GAAP-Basis in Höhe von 1,02 ist die Bepreisung allerdings angemessen, wobei zu beachten ist, dass mit zunehmender Code-Produktion durch KI womöglich die erwarteten Wachstumsraten noch zu niedrig und die Bewertung es entsprechend auch ist.

Die meisten Analysten sind derweil übrigens auch positiv für die Aktie und sehen vom aktuellen Niveau eine Upside von 19 Prozent. Das mittlere Rating lautet auf "Kaufen". Am optimistischsten ist dabei das Geldhaus D.A. Davidson.

Laut den Experten sind sogar 35 Prozent möglich. Der Blick auf die Saisonalität zeigt derweil ebenfalls steigende Kurse an. Im Mai erreicht die Aktie für gewöhnlich ihr Jahrestief, nur um im Anschluss ein deutliches Reversal zu zeigen und bis zum Jahresende um fast 30 Prozent zuzulegen. Charttechnisch spricht die aktuelle Ausgangslage ebenfalls dafür, nachdem die Papiere erst zuletzt infolge der Earnings dynamisch nach oben geschossen sind und den Widerstand bei 70 US‑Dollar attackieren.

Sollte dieser fallen, dann ist der Weg zu den Allzeithochs bei 95 US-Dollar frei. Wenn Sie jetzt wissen wollen, um welche Aktie es geht und wie Sie sich bis zu 270 Prozent Kurspotenzial sichern können, dann lesen Sie den neuen Report "Kurz vor der Kursexplosion". Diese Aktien stehen jetzt vor einem Kurssprung - bis zu 270 Prozent Potenzia





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