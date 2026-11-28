Kurz vor dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ muss Florian Silbereisen einen schweren Verlust verkraften. Eine langjährige Wegbegleiterin und wichtige Person hinter den Kulissen ist gestorben.

Kurz vor dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ muss Florian Silbereisen einen schweren Verlust verkraften. Eine langjährige Wegbegleiterin und wichtige Person hinter den Kulissen ist gestorben.und machte diese zu seinem Markenzeichen.

Wie Ludwig Mond, der choreografische Leiter der TV-Shows des Entertainers, auf Instagram mitteilte, verstarb die Designerin kurz vor den Vorbereitungen für die nächste große Live-Sendung. In seinem Nachruf würdigte Ludwig Mond die gelassene Art der Verstorbenen, die ihm vor großen Live-Produktionen regelmäßig die Anspannung genommen habe. Er zitierte ihren typischen Ausspruch in stressigen Situationen: „Na, das kriegen wir schon hin!

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“Laut Mond hatten die beiden noch am vergangenen Freitag die Garderobe für das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 28. November besprochen. Mit den Worten „Jetzt schaust du sie dir von oben an“ nahm der Choreograf Abschied von seiner Kollegin. Elke Schleuß-Gillmeister wurde 1943 in Crimmitschau geboren und startete ihre Karriere 1969 beim Fernsehen der DDR.