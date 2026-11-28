Der YouTube-Star soll mehreren Beschäftigten gekündigt haben. Was über die Hintergründe bekannt ist.

Erst schwere Gewaltvorwürfe, jetzt die Kündigungswelle: JP Kraemer soll kurz vor Weihnachten mehrere Mitarbeiter gefeuert haben. Weihnachten ist bereits in vier Wochen. Doch für YouTube-Star JP Kraemer scheint das nicht Besinnlichkeit und Gemeinsamkeit zu bedeuten, sondern einen radikalen Schritt: Wie die „Bild“ berichtet, hat Kraemer einen wichtigen Teil seiner Mitarbeiter gefeuert.

Dem Bericht zufolge habe Kraemer sein gesamtes Lagerteam bis zum 31. Dezember entlassen. Persönlich habe er sich vor die Mitarbeiter gestellt und ihnen das baldige Aus verkündet. Ob sie bis Ende des Monats bleiben oder bereits gehen wollen, stellte er den sechs bis acht Angestellten wohl frei.

Advertisement

Advertisement

Die Betroffenen sollen nach „Bild“-Informationen für den Versand der Modemarke und der Autopflegeprodukte verantwortlich gewesen sein. Es soll allerdings noch weitere Betroffene aus anderen Abteilungen geben. Gesammelt hätten die Mitarbeiter der Logistikabteilung das Lager daraufhin verlassen. Weshalb sich Kraemer für einen so drastischen Schritt entschieden hat, ist unklar.