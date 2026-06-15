Kurz vor WM-Spiel: Kurioses Schunkeln während Nationalhymne

Kurz vor einem WM-Spiel zwischen Spanien und Kap Verde kam es zu einer kuriosen Szene. Während der Nationalhymne von Kap Verde sah man die Insel-Kicker Arm in Arm zur Melodie der Landesmusik hin und her schunkeln. TV-Expertin Almuth Schult kommentierte dies und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "An den Händen fassen, umarmen, alles schon da gewesen ...".

Das gab es bei einer Weltmeisterschaft wohl noch nie. Vorm WM-Spiel zwischen Spanien und Kap Verde kam es vorm Anpfiff zu einer kuriosen Szene. Während der Nationalhymne von Kap Verde sieht man die Insel-Kicker Arm in Arm zur Melodie der Landesmusik hin und her schunkeln.

"Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Mannschaft während der Nationalhymne hin- und herschunkelt Arm in Arm", kommentiert TV-Expertin Almuth Schult bei der ARD und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "An den Händen fassen, umarmen, alles schon da gewesen ... ". Damit sorgt der Neuling sofort für einen Hingucker – bevor der Ball überhaupt rollt. Erstmals überhaupt nimmt Kap Verde an einer Weltmeisterschaft teil und ist gegen die Spanier gleich mal haushoher Außenseiter.

Die Spanier lassen die Top-Stars Lamine Yamal (18/FC Barcelona) und Nico Williams (23/Athletic Bilbao) zunächst auf der Bank. Beide waren zuletzt länger verletzt und wurden von Spanien-Nationaltrainer Luis de la Fuente geschont





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Kap Verde Weltmeisterschaft Nationalhymne Schunkeln Top-Stars

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