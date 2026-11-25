Die Sächsische Schweiz lädt zu kompakten Winterwanderungen ein. 20 Tourenvorschläge führen zu spektakulären Aussichtspunkten und Felsen.

präsentiert sich auch im Winter sehr reizvoll. Wer die berühmte Region an den kürzeren Tagen selbst erkunden möchte, bekommt vom zuständigen Tourismusverband 20 neue Spazier- und Wandertouren entlang des Malerwegs geboten.

Der insgesamt 116 Kilometer lange Malerweg gehört zu den wohl bekanntesten Wanderrouten Deutschlands. Er führt in acht Tagesetappen zu den Höhepunkten des Elbsandsteingebirges. Zum 20-jährigen Bestehen der heutigen Route gibt es Vorschläge für kürzere Alternativen in der kalten Jahreszeit. Die insgesamt 20 Tourenvorschläge sind erstmals in einem kostenlosen Handbuch zum Malerweg enthalten und etwa zwei bis nicht ganz acht Kilometer lang.

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Für alle Routen ist eine Gehzeit von weniger als drei Stunden vorgesehen - in vielen Fällen auch deutlich darunter. Die Strecken steuern beispielsweise bekannte Ziele wie die Bastei und die berühmte Basteibrücke, die Festung Königstein oder die Tafelberge Pfaffenstein, Gohrisch und Papststein an. Gerade außerhalb der Hauptsaison sind viele beliebte Aussichtspunkte deutlich ruhiger. Madlen Rogge, Projektmanagerin für die Themen Malerweg und Wandern beim Tourismusverband Sächsische Schweiz, verspricht in einer Mitteilung: "Im Winter zeigt sich der Malerweg als großer Romantiker.

Selbst an beliebten Aussichtspunkten sind Wanderer dann oft ganz allein.

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"Eine besonders kurze Tour führt etwa bei Reinhardtsdorf-Schöna auf die Kaiserkrone. Auf rund 2,5 Kilometern eröffnen sich Ausblicke ins Elbtal und in die Böhmische. Für die kurze Wanderung veranschlagt der Tourismusverband etwa eine Stunde. Ebenfalls in rund einer Stunde lässt sich beispielsweise die gut drei Kilometer lange Runde von Papstdorf auf den Papststein bewältigen.

Etwas mehr Zeit wird für die Tour vom Kurort Rathen über die Bastei nach Stadt Wehlen benötigt. Die Tour misst knapp 7,7 Kilometer und ist mit einer Dauer von rund zwei Stunden und 45 Minuten angegeben. Unterwegs warten die berühmte Basteibrücke und mehrere Aussichtspunkte. Die Strecke gilt allerdings als mittelschwer - kurz bedeutet also nicht automatisch mühelos.

Alle 20 Vorschläge finden sich mit Streckenverlauf und weiteren Details auch auf der Tourismuswebseite der Sächsischen Schweiz. Dort kann man vor einem Besuch auch erfahren, ob es aktuell womöglich. So ist die Tour "Hohnstein: Zur Gautschgrotte" etwa derzeit als "geschlossen" vermerkt. Wege sind in solchen Fällen nur eingeschränkt oder gar nicht begehbar.

Wichtig: Die Wege werden im Winter nicht von Eis und Schnee geräumt, entsprechende Vorsicht ist angebracht. Feste Wanderschuhe, warme Kleidung und eine frühzeitige Rückkehr vor Einbruch der Dunkelheit gehören deshalb zur Planung. Bei Glatteis rät der Tourismusverband ausdrücklich von Wanderungen ab.