Kurzer Schreckensmoment an Vatertag: Bimmelbahn des Westfalenparks entgleist

Ein Kurzer Schreckensmoment an Vatertag: In einer Kurve ist die Bimmelbahn des Westfalenparks entgleist. Schwefelsäure aus den Akkus der Bahn trat, musste die Feuerwehr in Schutzanzügen zum Unglücksort anrücken. Bis auf den Zugführer waren keine weiteren Personen an Bord der Bimmelbahn. "Wir haben die entgleiste Bahn wieder aufgestellt", sagte ein Sprecher des Westfalenparks. Durch den Aufprall wurden die Akkus der Bahn beschädigt. Schwefelsäure trat aus. Um zu verhindern, dass die Schwefelsäure weiter ins Erdreich sickert, wurde Bindemittel gestreut. Das kontaminierte Material wurde anschließend als gefährlicher Abfall entsorgt. Warum die Bimmelbahn plötzlich aus den Schienen sprang, ist bislang unbekannt. Der Westfalenpark zum Zeitpunkt des Unglücks wegen starker Regenfälle nur mäßig besucht gewesen. Für die Bimmelbahn geht es erst einmal nicht weiter. Sie wird bis auf Weiteres nicht mehr fahren können. Die Kleinbahn ist eine der klassischen Attraktionen des Dortmunder Westfalenparks. Laut der Stadt Dortmund ist sie seit 1959 in Betrieb. Die Strecke ist rund 2,7 Kilometer lang und verläuft schleifenförmig durch den Park.

Kurzer Schreckensmoment an Vatertag! In einer Kurve ist die Bimmelbahn des Westfalenpark s entgleist. Schwefelsäure aus den Akkus der Bahn trat, musste die Feuerwehr in Schutzanzüge n zum Unglücksort anrücken.

Bis auf den Zugführer waren keine weiteren Personen an Bord der Bimmelbahn.

"Wir haben die entgleiste Bahn wieder aufgestellt", sagte ein Sprecher des Westfalenparks. Durch den Aufprall wurden die Akkus der Bahn beschädigt. Schwefelsäure trat aus. Um zu verhindern, dass die Schwefelsäure weiter ins Erdreich sickert, wurde Bindemittel gestreut.

Das kontaminierte Material wurde anschließend als gefährlicher Abfall entsorgt. Warum die Bimmelbahn plötzlich aus den Schienen sprang, ist bislang unbekannt. Der Westfalenpark zum Zeitpunkt des Unglücks wegen starker Regenfälle nur mäßig besucht gewesen. Für die Bimmelbahn geht es erst einmal nicht weiter.

Sie wird bis auf Weiteres nicht mehr fahren können. Die Kleinbahn ist eine der klassischen Attraktionen des Dortmunder Westfalenparks. Laut der Stadt Dortmund ist sie seit 1959 in Betrieb. Die Strecke ist rund 2,7 Kilometer lang und verläuft schleifenförmig durch den Park





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