Kurzsichtigkeit: Die Gefahren von Bildschirmzeit und genetischer Veranlagung

Der Artikel beleuchtet das Thema Kurzsichtigkeit und die damit verbundenen Risiken durch zu viel Bildschirmzeit. Prof. Bettina Wabbels, Augenärztin an der Uniklinik in Bonn, erklärt die Ursachen, den Zusammenhang mit genetischen Faktoren und gibt wichtige Tipps zur Prävention.

Kurzsichtigkeit: Das Ergebnis von zu viel Bildschirmzeit und genetischer Veranlagung. Doch was genau ist eigentlich Kurzsichtigkeit und wie hängen Sehprobleme und Bildschirmzeiten zusammen? Darüber haben wir mit Frau Prof. Bettina Wabbels, Augenärztin an der Uniklinik in Bonn, gesprochen. \Kurzsichtigkeit bedeutet, dass das Auge zu lang gewachsen ist, erklärt die Expertin. „Wir können in der Nähe gut lesen, aber in der Ferne wird es unscharf." „Sie kann höchstens stoppen, aber nicht mehr weniger werden." Die Expertin weiß, dass viele Teenager von Kurzsichtigkeit betroffen sind. Doch nicht nur die Bildschirmzeit sei ein begünstigender Faktor, sondern auch die genetische Veranlagung. Bedeutet: Ist ein oder sind sogar beide Elternteile kurzsichtig, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch ein Kind früher oder später kurzsichtig wird. Sogenannte Naharbeit – etwa am Computer, dem Smartphone oder dem Tablet – könne die Kurzsichtigkeit verstärken. Wie viel Zeit dürfen Kinder an Smartphone, Tablet und Co. verbringen? Eltern fällt es jedoch oft schwer, einzuschätzen, ab welchem Alter welche Bildschirmzeit angemessen ist. Prof. Wabbels nennt die folgenden Zeiten, an denen sich Eltern orientieren können: Kinder sollten in dieser Zeit „überhaupt gar nicht" an Smartphones und Tablets spielen. „Da sind sich Augenärzte und Kinderärzte einig." Im Schulalter: Was viele jedoch nicht wissen, es sei gar nicht der Bildschirm an sich, der problematisch ist, sondern die Nähe. Es sei laut Prof. Wabbels genauso schlecht, stundenlang in einem Buch zu lesen, in der Nähe zu puzzeln o. ä. Der negative Einfluss wäre der gleiche. Auch interessant: „Fernsehen ist weniger kritisch, weil man da weiter weg sitzt." Und was könnte es mit Prinzessin Arianes Fokussierungsproblemen auf sich haben? Zu den Sehproblemen der Prinzessin könne die Professorin natürlich keine konkreten Aussagen treffen, erklärt sie. Damit könnte ein Schielproblem gemeint sein oder schlicht, dass sie nicht scharf sehen kann. Anders als bei der Kurzsichtigkeit gebe es allerdings keine Belege dafür, dass Bildschirmzeit Schielen auslöst. Tageslicht könne übrigens vor Kurzsichtigkeit schützen. Wie genau die beiden Faktoren zusammenhängen, müsse zwar noch final geklärt werden. Man gehe jedoch von einer „verstärkten Transmitterausschüttung" in der Netzhaut aus. Kinder sollten in jedem Fall täglich mindestens zwei Stunden draußen am Tageslicht verbringen – selbst wenn es bewölkt ist. Die Tipps der Augenärztin nochmal zusammengefasst: Lasst eure Kinder möglichst wenig ans Smartphone oder Tablet. Schickt eure Kinder viel bei Tageslicht nach draußen. Insbesondere dann, wenn eine genetische Veranlagung zur Kurzsichtigkeit besteht. Und wenn Kinder am Smartphone oder Tablet sind oder in einem Buch lesen, denkt an regelmäßige Pausen





