Kusama-Ausstellung in Köln: Wie Social Media die Museen verändert

Die Yayoi Kusama-Retrospektive im Museum Ludwig bricht Besucherrekorde und zeigt den Einfluss sozialer Medien auf die Kunstwahrnehmung. Museumsdirektor Yilmaz Dziewior diskutiert, wie Museen mit digitalen Formaten und immersiven Erlebnissen umgehen sollten.

Kunstausstellungen erleben derzeit einen enormen Besucheransturm, wie die laufende Retrospektive von Yayoi Kusama im Museum Ludwig in Köln zeigt. Seit Mitte März strömen Besucher in die Ausstellung, die mit gepunkteten Riesententakeln, leuchtenden Farbtupfern und einem menschenhohen Kürbis begeistert.

Die Schau könnte einen neuen Besucherrekord aufstellen - bereits eine Viertelmillion Menschen haben sie gesehen. Doch der Erfolg wirft Fragen auf: Wie verändern soziale Medien und digitale Formate die Art, wie wir Kunst erleben? Müssen Museen sich neu erfinden, um für junge Generationen attraktiv zu bleiben? Yayoi Kusama, die 97-jährige japanische Künstlerin, verarbeitet in ihren Werken Halluzinationen, die sie seit ihrer Kindheit begleiten.

Ihre frühen Arbeiten thematisieren Feminismus und Pazifismus - Themen, die laut Museumsdirektor Yilmaz Dziewior wieder hochaktuell sind. Die Beliebtheit der Ausstellung liegt auch darin, dass viele Werke das Eintauchen in die Kunst ermöglichen, ideal für Fotos in sozialen Medien. Etwa ein Viertel der Besucher ist unter 18 Jahre alt. Dziewior betont jedoch, dass die Besucher wissbegierig seien: Manche kommen zwar für ein Selfie, aber der schöne Nebeneffekt sei, dass sie dabei viel lernen.

Neben klassischen Ausstellungen boomen immersive Erlebnisse, bei denen Bilder an Wände projiziert werden - oft zu Künstlern wie Frida Kahlo oder Vincent van Gogh. Dziewior sieht darin jedoch eher Marketing als Kunst. Etablierte Museen experimentieren mit VR-Brillen, doch laut Dziewior entscheidet nicht das Medium über den Erfolg, sondern der Inhalt. Klassische Formate wie Gemälde und Skulpturen begeistern weiterhin, gerade als Gegenpol zur Bilderflut im Internet.

Die Erfahrung nach den Corona-Lockdowns zeigte, wie sehr Menschen Kunst vor Ort schätzen - ein Rothko-Original pulsierte eben anders als auf Instagram. Deutsche Museen verzeichneten 2024 rund 107 Millionen Besuche. Die Kusama-Ausstellung beweist, dass Kunst auch junge Menschen fasziniert. Immersive Ausstellungen locken mit Instagram-tauglichen Motiven, aber echte Kunstvermittlung findet laut Dziewior nur mit Originalen statt.

Die Zukunft der Museen liegt nicht in digitalen Gimmicks, sondern in der Kraft der Kunst selbst - als Ort der Reflexion in einer schnelllebigen Welt. Gerade in Krisenzeiten bieten Museen Antworten auf gesellschaftliche Fragen, die weit über ein Selfie hinausgehen. Die Herausforderung bleibt, das Publikum für echte Kunst zu begeistern, ohne den Reiz der digitalen Welt zu ignorieren





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