Kuschelfoto im Netz: Wayne Carpendale zeigt sich innig mit unbekannter Frau
Nach der Trennung von Annemarie Carpendale sorgt Wayne Carpendale mit einem privaten Schnappschuss für Aufsehen. Auf Instagram zeigt sich der Schauspieler eng an eine unbekannte Brünette geschmiegt.
Nach der Trennung von Annemarie Carpendale sorgt Wayne Carpendale mit einem privaten Schnappschuss für Aufsehen. Auf Instagram zeigt sich der Schauspieler eng an eine unbekannte Brünette geschmiegt.
eine Auszeit über den Wolken. Am Donnerstag teilte der Schauspieler in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss aus dem Flugzeug, der ihn vertraut mit einer unbekannten Frau zeigt. Mit dem Kopf liegt er auf ihrem Schoß und schmiegt sich an ihren hellbraunen Pullover.
Die Frau hat lange, brünette Haare. Wer sie ist und in welcher Beziehung sie zu dem Sohn von Schlagerstar Dazu schreibt der 49-Jährige die Worte: „Es gibt Momente, in denen alles leiser wird.
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