US-Unterhändler Jared Kushner teilt, dass Russland Sicherheitsgarantien nach NATO-Artikel-5-Prinzipien erwägt. Kanzler Merz und Präsident Selenskyj fordern europäische Beteiligung an Friedensverhandlungen.

Der US-Sonderbeauftragte Jared Kushner hat offengelegt, dass Russland im Zuge der Friedensbemühungen um den Krieg in der Ukraine offen für Sicherheitsgarantien ist, die dem Modell von Artikel 5 der NATO entsprechen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass Washington Moskau das Prinzip erläutert habe, wonach Schutzversprechen auf der gegenseitigen Verteidigung basieren sollen. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein Angriff auf ein Bündnismitglied als Angriff auf alle Partner gewertet wird und sofortige Unterstützung nach sich zieht.

Russland und das NATO-Artikel-5-Modell

Während die USA den russischen Gegenübern die Struktur des kollektiven Schutzversprechens nahegelegt haben, bleibt die konkrete Umsetzung unklar. Es ist derzeit nicht bestimmt, welche Staaten im Fall eines erneuten russischen Angriffs die Ukraine militärisch verteidigen würden und welche Rolle die Vereinigten Staaten in einem solchen Szenario einnehmen müssten. Russland lehnt einen NATO-Beitritt der Ukraine zwar weiterhin kategorisch ab, die Erwähnung des Modells durch Kushner deutet jedoch auf eine diplomatische Öffnung für multilaterale Sicherheitsarrangements hin, die über reine bilateralen Verträge hinausgehen.

Also read Selenskyj, Kushner, Witkoff am Donnerstag in Berlin – Merz empfängt Koalition der Willigen

Europäische Forderungen nach sofortiger Beteiligung

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin deutlich gemacht, dass Kiew eine schnelle und direkte europäische Beteiligung an den US-vermittelten Gesprächen erwartet. Selenskyj betonte bei der Pressekonferenz die Notwendigkeit eines vierseitigen Formats, das Ukraine, Europa, Amerika und Russland einschließen muss. Der ukrainische Staatschef zeigte sich enttäuscht vom bisherigen Verhalten Russlands und kritisierte, dass Putin in der Vergangenheit jedes Angebot mit einem klaren Nein abgewiesen habe. Gleichzeitig forderte er, den Schutz strategischer Infrastruktur wie der Krim-Brücke künftig stärker in den Fokus der Verteidigungsstrategie zu rücken.

Macron und Merz kritisieren russische Maximalforderungen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlug vor, die Debatte über einen NATO-Beitritt der Ukraine erneut zu öffnen, um der aktuellen Lage und den Maximalpositionen Russlands zu begegnen. Er argumentierte, dass die Ukraine künftig über eine stark ausgestattete Armee verfügen werde und ihre Präsenz im Bündnis für die langfristige europäische Sicherheit relevant sei. Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich auf der Pressekonferenz in Berlin scharf zu den russischen Forderungen. Er bezeichnete die russischen Maximalforderungen vom Dezember 2021 als unrealistisch und warnte davor, dass das sogenannte Jalta-Format keinen dauerhaften Frieden bringen werde.

Advertisement

US-Präsident Trump und die strategische Einbindung

US-Präsident Donald Trump hat sich telefonisch direkt in die laufenden Beratungen der Koalition der Willigen eingeschaltet, wie Quellen teilten. Demnach rief Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner aus dem Flugzeug heraus an und schaltete das Gespräch in der großen Runde auf Lautsprecher. Trump betonte, dass er eine Einigung mit Europa an seiner Seite anstrebe und halte einen Frieden nach dem Treffen in Shenzhen für erreichbar. Er bestätigte die Haltung, dass die NATO eine zentrale Säule der künftigen Nachkriegsordnung sein wird und zeigte sich offen für die vorgeschlagenen Sicherheitsgarantien.

Propaganda und militärische Verluste

Gleichzeitig nutzt das russische Verteidigungsministerium den aktuellen Hype um das Videospiel Grand Theft Auto VI für Rekrutierungszwecke. Ein angeblich mit künstlicher Intelligenz generiertes Bild, das von mehreren russischen Medien verbreitet wurde, zeigt Soldaten, Panzer und Drohnen im GTA-Stil. Auf den Ärmeln der Figuren sind russische Flaggen und das Z-Symbol zu sehen, neben dem Hinweis auf die Vertragsdienst-Hotline 117. Kanzler Merz nutzte die Gelegenheit, um auf die hohen Verluste Moskaus hinzuweisen und bezeichnete die Beschädigung der Krim-Brücke als Zeichen russischer Schwäche. Er verwies darauf, dass Moskau allein im Oktober über 50.000 Soldaten verloren habe, was die Chancen auf einen fairen Frieden unter internationaler Beteiligung erhöhe.