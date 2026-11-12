Kushner und Putin planen Treffen zur Ukraine-Friedensagenda

Jared Kushner strebt Gespräche mit Wladimir Putin an, um europäische Beteiligung an Ukraine-Friedensverhandlungen zu sichern. Ziel ist Einigung auf Sicherheitsgarantien für Kiew vor Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Dublin.

Jared Kushner und das Weiße Haus planen neue diplomatische Initiativen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das erklärte Ziel der hochrangigen US-Unterhändler besteht darin, weitere Fortschritte für die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erzielen. Kushner beabsichtigt dabei, die Zustimmung Putins für die Einbindung europäischer Vertreter in zukünftige Verhandlungen einzuholen. Diese Forderung resultiert aus der Erfahrung, dass Moskau bei den vorherigen Gesprächen in Abu Dhabi eine Beteiligung des europäischen Kontinents ablehnte.

Neue Verhandlungsstrategie mit Kreml-Präsident

Der politische Berater und Schwiegersohn von Donald Trump möchte den russischen Machthaber Wladimir Putin direkt ansprechen, um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Diplomatie zu klären. Die US-Seite betrachtet die Anerkennung europäischer Akteure als entscheidenden Schritt, um die Legitimität und Reichweite künftiger Absprachen zu stärken. Putin soll explizit gefragt werden, ob er einer Teilnahme von europäischen Delegationen an weiteren Verhandlungsrunden zustimmt. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass keine weiteren Konflikte über die Sitzordnung auftreten, die den diplomatischen Prozess gefährden könnten.

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Nach dem Treffen in Moskau ist ein weiterer wichtiger diplomatischer Halt eingeplant. Jared Kushner und seine US-Delegation werden die Reise in die irische Hauptstadt Dublin fortsetzen. Dort steht ein Zusammenkommen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an, um die Positionen abzustimmen und die Strategie für die nächste Phase der Friedensbemühungen zu koordinieren. Dieser Schritt unterstreicht die Absicht Washingtons, Kyjiw in den diplomatischen Prozess einzubinden, nachdem die Ukraine zuvor teilweise umgangen wurde.

Russische Position und europäische Sicherheitsdebatte

Bei den vorangegangenen zweitägigen Gesprächen in Abu Dhabi blieben die Ergebnisse für die Öffentlichkeit weitgehend vage. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski gab lediglich bekannt, dass in einigen Punkten Einvernehmen erzielt wurde, andere Fragen jedoch weiterhin strittig sind. Medinski betonte zudem, dass der aktuelle Konflikt das Versagen des bestehenden europäischen Sicherheitssystems offenbare. Trotz dieser Kritik an der aktuellen Architektur betonte der russische Vertreter die Notwendigkeit, die Dialoge fortzusetzen.

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Einer der zentralen Streitpunkte bei den Verhandlungen war die Frage der territorialen Integrität und der daraus resultierenden Sicherheitsgarantien. Quellen aus den Delegationskreisen deuten darauf hin, dass Russland den Schwerpunkt der Gespräche auf die Schaffung neuer Sicherheitsbeziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Europa legte. Der Kreml möchte offenbar die Zustimmung zu Nato-Sicherheitsgarantien für Kiew von Gebietsfragen abhängig machen. Unklar bleibt, ob es dabei um die noch nicht vollständig kontrollierten Regionen Cherson und Saporischschja oder die annektierte Krim geht.

Auch die Reihenfolge der Schritte auf dem Weg zu einem Abkommen spaltet die Lager erheblich. Russlands Außenminister Sergej Lawrow lehnt weiterhin einen sofortigen Waffenstillstand ab. Moskau argumentiert, dass zuerst die Grundzüge einer künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa geklärt werden müssen. Erst im Anschluss daran solle über eine Waffenruhe gesprochen werden. Diese Haltung steht im direkten Widerspruch zu den Forderungen der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten, die einen sofortigen Stopp der Kämpfte für unerlässlich halten.

Konsequenzen für die Ukraine und das europäische Bündnis

Für die Ukraine sind umfassende Sicherheitsgarantien von essentieller Bedeutung, um eine weitere Aggression durch Russland abzuwehren. Diese Zusicherungen sollen durch westliche Verbündete gegeben werden, die im Falle eines erneuten Angriffs reagieren würden. Sowohl Jared Witkoff als auch Vertreter der Europäischen Union nannten diese Garantien sowie die Sicherung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Ukraine als essentielle Bedingungen für jedes potenzielle Friedensabkommen. Ohne diese Klärungen erscheint eine Einigung schwierig.

Die Frage nach der Rolle Europas in diesen Gesprächen bleibt jedoch weiterhin ungeklärt. Zwar wurden im Vorfeld der Gespräche in Abu Dhabi Vertreter geschickt, doch saßen sie nicht am Verhandlungstisch. US-Außenminister Marco Rubio sprach sich am vergangenen Dienstag jedoch explizit dafür aus, dass Europa langfristig ebenfalls an den Tisch kommen solle. Diese Aussage signalisiert eine mögliche Änderung der bisherigen Ausschlusspraxis zugunsten einer breiteren internationalen Beteiligung.

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Trotz der diplomatischen Bemühungen erwarten Experten vor dem Hintergrund der weit auseinanderliegenden Positionen keine schnellen Durchbrüche. Militärexperte Nico Lange schrieb im Vorfeld der Gespräche auf der Plattform Bluesky, dass selbst ein teilweiser Waffenstillstand und ein Gefangenenaustausch große Herausforderungen darstellen würden. Die aktuelle Distanz zwischen den Positionen Russlands, der Ukraine und der westlichen Welt lässt darauf schließen, dass ein nahtloser Friedenschluss nicht in greifbarer Nähe ist. Das Zeitfenster, das Präsident Selenskyj bis zum Jahresende nannte, steht unter starkem Druck.