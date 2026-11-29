Küssen ausdrücklich erlaubt: Der Mistelzweig verspricht Glück in der Liebe. Doch was Verliebte freut, kann für Bäume zum Problem werden. Woher der romantische Weihnachtsbrauch kommt und warum Misteln Bäumen schaden können.

Misteln sind runde Gebilde, die sich bevorzugt an den Ästen von Laubbäumen wie Äpfeln, Pappeln, Weiden und Linden bilden. Im Winter fallen die immergrünen Mistelballen mit ihren weiß-schimmernden Beeren besonders auf.

Für die Griechen, Kelten und Germanen war die Mistel ein Zeichen der Götter, da sie zwischen Himmel und Erde wächst. Weiß gekleidete keltische Druiden stiegen hoch in die Baumkronen und schnitten die Misteln mit einer goldenen Siche, berichtet der römische Gelehrte Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte. Glaubt man Plinius, war die Mistel damals wohl eher selten zu finden. Davon kann heute jedoch keine Rede mehr sein.

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Die Mistel hat in vielen Kulturen eine besondere Bedeutung, besonders in der nordischen Mythologie. Eine der bekanntesten Legenden betrifft die Göttin Frigg , die Mutter von Baldur, Gott des Lichts und des Frühlings. Frigg liebte ihren Sohn über alles und wollte ihn vor allen Gefahren bewahren. Sie ließ alle Lebewesen dieser Erde - aslo auch Pflanzen - schwören, ihrem Sohn keinen Schaden zuzufügen.