Kuttner muss sich einer Chemotherapie unterziehen und sagt Bühnentour ab

Die 47-jährige Moderatorin Kuttner muss sich nach eigenen Worten einer Chemotherapie unterziehen. Die Behandlung wirkt sich auch auf die geplante Bühnentour des Podcasts aus.

Die 47-jährige Moderatorin Kuttner muss sich nach eigenen Worten einer Chemotherapie unterziehen. Sie teilte diese Entscheidung in ihrem Podcast 'Das kleine Fernsehballett' mit, den sie gemeinsam mit dem Journalisten Stefan Niggemeier betreibt.

Ein Test habe ergeben, dass ihr Tumor eine andere Behandlung erforderlich macht als zunächst angenommen. Kuttner hatte zuvor erzählt, dass er vermutlich mit einer Antihormontherapie und einer Operation zu behandeln sei.

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Testergebnisse führen zur Chemotherapie

Die Testergebnisse führten laut Kuttner zur Entscheidung für eine Chemotherapie. Aus Zahlenwerten in den Befunden sei hervorgegangen, dass eine Chemotherapie nun die vorzuziehende Option sei.

Kuttner beschrieb ihren Tumor im Podcast als 'ein bisschen rumpeliger als man dachte'. Mit dieser Formulierung deutete sie an, dass der Befund umfangreicher ausfiel, als sie zunächst erwartet hatte.

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Eine Chemotherapie ist eine medikamentöse Krebsbehandlung, die Zellteilung im Körper hemmen soll. Die ursprünglich geplante Kombination aus Antihormontherapie und Operation war damit nicht mehr die vorgesehene Richtung.

Kuttner über Therapie, Perücke und Podcast

Kuttner bezeichnet ihre Therapie als eine, die mit 'Wumms' verbunden sei. Sie kündigte zugleich an, sich eine Perücke kaufen zu wollen, um auf die Folgen der Behandlung vorbereitet zu sein.

Den gemeinsamen Podcast mit Stefan Niggemeier will Kuttner trotz der Behandlung fortführen. Die Zusammenarbeit mit Niggemeier bleibt damit ein fester Bestandteil ihrer öffentlichen Arbeit.

Absagen und Auswirkungen auf Bühnentour

Die geplante Bühnentour des Podcasts ist von der Erkrankung betroffen, wie Kuttner ankündigte. Die Entscheidung hat damit direkte Folgen für Veranstaltungen, die ursprünglich mit dem Publikum stattfinden sollten.

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Ende September hatte Kuttner auf Instagram ein Video veröffentlicht und ihre Fans mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Sie war zuvor in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge gewesen und sagte nach dem Termin eine Lesung in Göttingen ab.

In dem Video zitierte Kuttner ihre Frauenärztin mit einer deutlichen Einschätzung des Befunds. Danach folgten weitere Absagen von Terminen, wie Kuttner selbst mitteilte.