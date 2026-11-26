Verletzte in Kuwait nachiranischem Drohnenangriff, Richter empfehlen Fall gegen Netanjahu zu falllassen, Huthi greifen Riad an.

Die Golfnation Kuwait hat sich nach eigenen Angaben erneut zum Ziel eines Angriffes vom Iran gemacht. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums des Landes bestätigte, dass bei einem Drohnenangriff vier Personen durch herabfallende Trümmer und Splitter verletzt wurden. Die Verletzten wurden umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, um medizinisch versorgt zu werden.

Unter den vier Opfern befinden sich ein Staatsangehöriger Kuwaits, zwei Bürger Italiens sowie eine Person mit pakistanischer Staatsbürgerschaft. Neben den menschlichen Verletzungen entstand durch den Vorfall auch signifikanter Sachschaden. Die kuwaitischen Streitkräfte hatten zuvor mehrere feindliche Drohnen im eigenen Luftraum geortet und erfolgreich abgewehrt, bevor die Fragmente auf den Boden stürzten.

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Kuwait macht die islamische Republik Iran eindeutig für diesen Angriff verantwortlich und bezeichnet diesen als einen verbrecherischen Akt gegen einen lebenswichtigen Standort. Der Sprecher der kuwaitischen Regierung machte zu diesem Zeitpunkt keine spezifischen Angaben darüber, welches Ziel oder welche Infrastruktur genau angegriffen worden war. Eine erste Stellungnahme der iranischen Seite auf diese Vorwürfe blieb zunächst aus.

Justiz in Israel: Richter gegen Netanjahu

In Israel hat die Justiz einen entscheidenden Schritt gemacht, der den Korruptionsprozess gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu massiv schwächt. Die Richter der Staatsanwaltschaft haben empfohlen, die meisten der Anklagepunkte in dem seit sechs Jahren laufenden Verfahren fallen zu lassen. Dies wurde von der Zeitung Times of Israel berichtet und stellt eine massive Niederlage für die Staatsanwaltschaft dar.

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Laut dem Bericht der Times of Israel gibt es kaum noch Aussicht auf eine Verurteilung wegen Bestechung, welche den schwerwiegendsten der drei gegen Netanjahu angebrachten Fälle darstellt. Die Richter haben zudem Zweifel geäußert, ob in einem weiteren Anklagepunkt überhaupt eine Straftat begangen wurde. Für die Anklagebehörde wird dies als schwerer Schlag gewertet.

Ministerpräsident Netanjahu reagiert auf die Empfehlung der Richter mit Bestätigung seiner Position. Er erklärte in einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede, der Prozess sei heute zusammengebrochen. Der am längsten amtierende Ministerpräsident der Geschichte Israels fordert nun die sofortige Einstellung des Gerichtsverfahrens, das bereits seit dem Jahr 2020 läuft und ihn mit Vorwürfen der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue konfrontiert.

Netanjahu bestreitet sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe konsequent. Unabhängig von der laufenden Justizdebatte hat der Ministerpräsident bereits zuvor einen Antrag auf Begnadigung durch den israelischen Präsidenten Izchak Herzog gestellt. Die politische Landschaft in Israel verschiebt sich zudem, da Oppositionsführer Gadi Eisenkot seinen ersten Koalitionspakt mit seinem Verbündeten Avigdor Liberman geschlossen hat. Dieser Pakt ist ein Meilenstein für die Regierungsbildung, für die Eisenkot nur noch zehn Tage Zeit hat. Zusammen verfügen die Parteien von Eisenkot und Liberman über 28 der 48 Sitze im oppositionellen Block des israelischen Parlaments.

Spannungen im Nahen Osten: Iran, USA und Huthi-Miliz

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und im Golf escalating weiter. Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. Die Revolutionsgarden des Iran erklärten, dass zwei Schiffe in den frühen Morgenstunden auf Seeminen in der Meerenge gelaufen seien. Diese Angaben konnten von unabhängiger Stelle zunächst nicht verifiziert werden. Die iranische Marine warnte Reedereien dringend davor, nicht genehmigte Routen zu wählen und ihre Ortungssysteme abzuschalten.

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Hintergrund dieser Eskalation ist der im Februar beginnende Krieg zwischen Israel und den USA auf der einen sowie dem Iran auf der anderen Seite. Als Reaktion blockierten die Streitkräfte Irans mit Drohungen und Angriffen über einen längeren Zeitraum den Schiffsverkehr in der kritischen Straße von Hormus faktisch. Das US-Militär versucht seit mehreren Monaten mit Geleitschutz für zivile Schiffe, den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen, doch bis heute gab es bei den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington keinen Durchbruch.

Auch die jemenitische Huthi-Miliz hat die Lage weiter verschärft. Nach Drohungen der Miliz gegen saudi-arabische Häfen hat eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition militärische Ziele im Jemen angegriffen. Das Bündnis teilte mit, es habe nach den Äußerungen der Huthi-Miliz Infrastruktur in der Hafenstadt Hodeida ins Visier genommen. Zudem wurden mehrere Ziele in den jemenitischen Provinzen Saada und Amran zerstört.

Zuvor hatte der Huthi-Sprecher Jahja Sari erklärt, dass der Hafen von Dschidda und alle weiteren saudi-arabischen Häfen an der Küste des Roten Meeres angegriffen würden, falls Saudi-Arabien seine Drohungen gegen Hodeida wahr mache. Die Miliz forderte Angestellte und Menschen in der Umgebung zur sofortigen Evakuierung auf und rief Schifffahrtsunternehmen auf, ihre Schiffe abzuziehen. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat zudem erneut den Geschäftsbezirk im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad angegriffen. Ein Wolkenkratzer in dem Bankenviertel geriet dabei unter Beschuss. Es handelt sich um den mindestens dritten Angriff dieser Art in den vergangenen Wochen, wobei zunächst keine Schäden oder Opfer gemeldet wurden.