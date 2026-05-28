US-Präsident Trump droht Oman mit Luftangriffen. Die israelische Armee hat im Libanon erneut Stellungen der Hisbollah angegriffen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer 'sehr gefährlichen Zone' zwischen Krieg und Frieden.

Kuwait und Iran im Streit um Raketenangriffe - US-Präsident Trump droht Oman mit Luftangriffe n. Die israelische Armee hat im Libanon erneut Stellungen der Hisbollah angegriffen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer 'sehr gefährlichen Zone' zwischen Krieg und Frieden. Der Iran bekräftigt seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Die israelische Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben. Der Iran hat die jüngsten US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe bezeichnet.

Teheran werde 'alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität zu verteidigen'. Die USA hatten in der Nacht zum zweiten Mal in dieser Woche Ziele im Iran angegriffen; Teheran reagierte nach eigenen Angaben mit einem Vergeltungsschlag auf den US-Stützpunkt, von dem die Attacke ausging. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet worden. Der Iran hat den US-Angriff auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verurteilt.

Zudem bekunde der Iran seine Solidarität mit dem Oman nach den 'Drohungen von US-Vertretern'





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