Kuwait verstärkt Luftverteidigung nach Drohnenangriff - Milliardenkauf von US‑Abwehrsystemen im Fokus

Kuwait reagiert nach einem tödlichen Drohnenangriff auf den Flughafen mit dem Kauf eines zweibillionenschweren US‑Drohnenabwehrsystems. Der Vorfall fügt sich in die eskalierende Spannungsphase zwischen Iran, USA und ihren Verbündeten ein, während in der Straße von Hormus weitere Drohnenabschüsse und Radarangriffe gemeldet werden.

In den vergangenen Tagen hat sich die Lage im Golf deutlich zugespitzt. Der Ölstaat Kuwait , dessen Hauptstadt kürzlich von einer Drohne am internationalen Flughafen getroffen wurde, sieht sich erneut mit einer Welle von Raketen- und Drohnenangriffen konfrontiert, die von unbekannten Akteuren ausgehen.

Laut den kuwaitischen Streitkräften ist die Luftverteidigung bereits aktiv und versucht, die feindlichen Flugobjekte abzuwehren, doch bislang wurden keine genauen Angaben zu Herkunft, Zielsetzung oder Motivation der Angriffe gemacht. Das jüngste Ereignis, bei dem mindestens eine Person ums Leben kam und Dutzende weitere verletzt wurden, hat die regionale Sicherheitspolitik neu belebt. Kuwait reagierte darauf, indem das Land einen zweijährigen Beschaffungsauftrag in den USA für modernste Drohnenabwehrsysteme in Auftrag gab.

Das Entwicklungsunternehmen Anduril aus Kalifornien wurde als Hauptlieferant benannt, und das gesamte Rüstungsgut soll rund zwei Milliarden US‑Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro) kosten. Der genaue Liefertermin bleibt vorerst unklar, da solche Systeme üblicherweise mit langen Vorlaufzeiten und umfangreichen Tests verbunden sind. Die Angriffe auf Kuwait stehen in einem größeren Kontext: Seit dem Beginn des Iran‑Kriegs, der am 28. Februar mit austeilenden Luftschlägen der USA und Israels gegen den Iran entfachte, ist das geopolitische Spannungsfeld im Persischen Golf kontinuierlich angespannt.

Der Iran hat wiederholt erklärt, dass er seine militärischen Mittel, darunter Drohnen und ballistische Raketen, weiterhin einsetze, um den Einfluss der USA und ihrer Verbündeten in der Region zu begrenzen. So meldete das US‑Zentralkommando für den Nahen Osten (Centcom), dass es in den letzten Wochen vier iranische Drohnen in der Straße von Hormus abgefangen habe. Anschließend wurden Radarstationen auf der Insel Qeshm sowie im Gebiet Goruk angegriffen, um weitere mögliche Bedrohungen für die Schifffahrtswege zu neutralisieren.

Diese Vorfälle zeigen, dass trotz des formell bestehenden Waffenstillstands immer wieder lokale Gefechte ausbrechen, während parallel intensive diplomatische Gespräche zwischen Washington und Teheran laufen, um ein umfassenderes Friedensabkommen zu erreichen. Ein weiteres Kapitel dieses komplexen Konflikts ist das Aufeinandertreffen von US‑ und iranischen Kräften im maritimen Raum. Laut Berichten des iranischen Militärs wurden in den letzten 48 Stunden Warnschüsse auf US‑Kriegsboote vor der Südküste des Irans abgegeben, wobei Kamikazedrohnen und antischiff-fähige Marschflugkörper zum Einsatz kamen.

Die iranischen Medien behaupten, dass dadurch zwei amerikanische Zerstörer aus dem Arabischen Meer zurückgedrängt wurden. Gleichzeitig äußern führende Politiker wie der libanesische Präsident Joseph Aoun scharfe Vorwürfe gegenüber Teheran, das seiner Meinung nach den Libanon als Verhandlungsmasse gegenüber den USA und Israel missbraucht. Aoun betont, dass die Hisbollah nicht das ganze Volk repräsentiere und fordert ein Ende der Einmischung.

Die Situation im Libanon selbst spitzt sich zu: Nach israelischen Luftangriffen im Süden des Landes wurden sechs Menschen getötet und zahlreiche Familien aus den betroffenen Dörfern vertrieben. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass das Konfliktgeschehen nicht nur auf den Golf beschränkt ist, sondern sich über mehrere Fronten erstreckt und die Sicherheitslage für zahlreiche Länder der Region nachhaltig prägt





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