Aktuelle Entwicklungen in der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung umfassen Einsparungen von einer Million Euro im Haushalt 2027, neue Minuten-Grenzen für psychotherapeutische Leistungen und die Ausweitung der Pflegeheimförderung. Zusätzlich werden technologische Innovationen wie die Bioeksen-PCR-Diagnostik sowie therapeutische Anwendungen von Colchicin und Vitam B12 behandelt.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Die jüngsten Gesetze beeinflussen den Haushalt 2027 der KV Berlin: Rund eine Million Euro müssen gespart werden. Erfreulich ist dagegen die Ausweitung der förderungswürdigen Leistungen auf die Pflegeheimbetreuung. Für die ab 2027 eingedeckelten psychotherapeutischen Leistungen legt in der KV Berlin eine Minuten-Grenze fest, ab wann die Vergütung floatet oder endet. Ein Problem für die vielen Praxen mit halben Sitzen und den Nachwuchs, so die Befürchtung.

Advertisement

Advertisement

Der Anteil der Privateinnahmen an den Umsätzen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. In einigen Fachgruppen ging es allerdings in die andere Richtung. Die Bioeksen-Technologie vereinfacht die molekulare PCR-Diagnostik am Point of Care, ohne Kompromisse bei Qualität, Sensitivität oder Zuverlässigkeit einzugehen. Das innovative Sample-to-Result-Konzept ermöglicht hochwertige PCR-Diagnostik direkt in der Arztpraxis und unterstützt schnelle klinische Entscheidungen sowie eine zeitnahe Patientenversorgung.