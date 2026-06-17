Kylian Mbappé bricht französischen Nationalmannschaftsrekord und nähert sich WM-Torrekord

Stürmer Kylian Mbappé ist mit zwei Toren gegen Senegal zum neuen Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft geworden und überholte Olivier Giroud. Zudem stellte er einen französischen WM-Torrekord ein und ist nur noch zwei Tore vom WM-Allzeitrekord entfernt.

Kylian Mbappé hat einen neuen Rekord als Torschützenkönig der französischen Nationalmannschaft aufgestellt. Im WM-Gruppenspiel gegen Senegal erzielte der Stürmer von Real Madrid seine Länderspieltreffer 57 und 58 und überholte damit Olivier Giroud , der zuvor mit 57 Toren den Rekord hielt.

Der 27-jährige Mbappé benötigte für diese Leistung nur 99 Länderspiele, während Giroud 137 Partien für seine 57 Tore brauchte. In der ewigen Rangliste der französischen Torschützen liegt nun Mbappé klar vorne, gefolgt von Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen. Diese Tore waren nicht nur national bedeutend, sondern stellen auch einen WM-Rekord dar.

Mbappés Treffer im Spiel gegen Senegal waren seine 13. und 14. bei Weltmeisterschaften, womit er den bisher französischen Rekordhalter Just Fontaine übertrifft, der 13 Tore während des Turniers 1958 erzielte - allesamt in nur sechs Spielen. Damit untermauert Mbappé seine bereits außergewöhnliche WM-Karriere.

Zudem nähert er sich dem WM-Gesamtrekord von Miroslav Klose, der 16 Tore bei vier Teilnahmen erzielte. Mbappé fehlen somit nur noch zwei Tore, um die Bestmarke des deutschen Rekordtorschützen zu egalisieren oder sogar zu übertreffen. Mit seiner Teilnahme an der WM 2026 hätte er die Chance, dieses Ziel zu erreichen. Parallel dazu finden heute die ersten Spiele der WM 2026 statt, darunter dasGruppenauftaktspiel zwischen Argentinien und Algerien, das live im Fernsehen, via Stream und mit Liveticker verfolgt werden kann.

Fans können sich auf die Aufstellungen und den Spielverlauf freuen, während Mbappés Rekordjagd die französische Nationalmannschaft und die Fußballwelt weiter in Atem hält





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