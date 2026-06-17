Kylian Mbappé: Der neue Rekordtorschütze Frankreichs

Kylian Mbappé hat sich zum erfolgreichsten Torjäger Frankreichs gemacht und ein Versprechen von James Corden eingelöst. Der 27-Jährige hat seine Länderspieltreffer 57 und 58 erzielt und damit Olivier Giroud übertroffen, der bisheriger Rekordtorschütze Frankreichs. Mbappé hat auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine überboten. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958. Lionel Messi hat mit Miroslav Klose gleichgezogen und ist nun Rekordtorschütze der WM.

Kylian Mbappé hat sich zum erfolgreichsten Torjäger Frankreich s gemacht und ein Versprechen von James Corden eingelöst. Nach dem 1:0-Führungstreffer beim 3:1 gegen Senegal vollführte der 27-Jährige einen besonderen Jubel, indem er beide Hände seitlich an den Mund nahm und die imaginäre Flöte spielte.

Dies war ein Witz, den Corden Mbappé vorher versprochen hatte, als er ihn als Gast in seinem After Hours-Format interviewte. Mbappé sollte Querflöte spielen, genau wie er es als Kind getan hatte. Doch während sein fußballerisches Talent unbestritten ist, wirkt das musikalische eher überschaubar. Sein Querflöten-Auftritt war nicht gerade ein Konzert für die Ewigkeit.

Mbappé hat inzwischen seine Länderspieltreffer 57 und 58 erzielt und damit Olivier Giroud übertroffen, der bisheriger Rekordtorschütze Frankreichs. Der Doppelpack gegen Senegal bedeutete für Mbappé sein 13. und 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er übertraf damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

Bis zur Bestmarke des WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose (16 Tore bei vier Teilnahmen) fehlen dem 27-Jährigen noch zwei Treffer. Mbappé hat auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine überboten. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958. Lionel Messi hat mit Miroslav Klose gleichgezogen und ist nun Rekordtorschütze der WM.

Mbappé hat inzwischen seine Länderspieltreffer 57 und 58 erzielt und damit Olivier Giroud übertroffen, der bisheriger Rekordtorschütze Frankreichs. Der Doppelpack gegen Senegal bedeutete für Mbappé sein 13. und 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er übertraf damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

Bis zur Bestmarke des WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose (16 Tore bei vier Teilnahmen) fehlen dem 27-Jährigen noch zwei Treffer. Mbappé hat auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine überboten. Der frühere Angreifer erzielte alle seine 13 Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958. Lionel Messi hat mit Miroslav Klose gleichgezogen und ist nun Rekordtorschütze der WM.





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