Kylian Mbappe entschuldigt sich, CCTV setzt La-Liga-Übertragungen aus

Nach dem Mao-Kommentar von Kylian Mbappe setzt die CCTV-Mutterorganisation China Media Group Übertragungen der La Liga aus und fordert Entschuldigungen.

Der Streit um einen Kommentar von Kylian Mbappe reißt nicht ab, obwohl sich der Superstar entschuldigt hat. Der chinesische Staatssender CCTV hat das jüngste Spiel von Real Madrid nicht übertragen. Wie lange der Übertragungsstopp für die spanische La Liga dauert, ist derzeit offen.

Hintergrund ist eine Äußerung Mbappes über ein Bild, das sein Gesicht zeigt und einen chinesischen Diktator darstellt, der Mao Zedong ähnelt. Die Aussage löste in China heftige Kritik aus. Mehrere chinesische Marken beendeten daraufhin ihre Zusammenarbeit mit dem Fußballstar.

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Forderungen der China Media Group

Die CCTV-Mutterorganisation China Media Group reagierte, indem sie die Übertragung von Spielen der spanischen Liga aussetzte. Zugleich verlangte sie Entschuldigungen von Mbappe, Real Madrid und La Liga.

Alle drei kamen dieser Forderung nach. Wann der Übertragungsstopp endet, bleibt jedoch offen, und ein Termin für eine Wiederaufnahme ist bislang nicht genannt. Für die Liga bedeutet das einen Ausfall in einem wichtigen Markt.

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Mbappes Reaktion auf die Kritik

Der Superstar bezeichnete seine Äußerung als unbedacht. Er erklärte, dass er inzwischen verstehe, dass sie viele Menschen verletzt habe.

Trotz der Entschuldigung ist der Konflikt nicht vollständig beigelegt, wie die weiterhin ausgesetzte Übertragung zeigt. Das jüngste Spiel von Real Madrid wurde deshalb in China nicht gezeigt, was die Debatte zusätzlich angeheizt hat.

Mao Zedong und die chinesische Debatte

Mao wird von Chinas kommunistischer Partei bis heute verehrt. Gleichzeitig starben unter seiner Herrschaft Millionen Menschen durch Hungersnot und politische Gewalt.

Dieser Gegensatz macht Vergleiche mit Mao in China besonders sensibel. Die scharfe Reaktion auf Mbappes Kommentar zeigt, wie stark das Thema emotional aufgeladen ist.

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Ähnlicher Fall bei der NBA

Ein vergleichbarer Konflikt gab es bereits bei der NBA. Ab Oktober 2019 wurden dort ein Jahr lang keine Spiele mehr übertragen.

Auslöser war ein Tweet von Daryl Morey, dem General Manager der Houston Rockets, in dem er seine Unterstützung für Demonstrierende in Hongkong bekundete. In der Stadt fanden damals breite Proteste für mehr Demokratie statt.

Der Fall zeigt, wie eng Sport, Werbung und Politik miteinander verflochten sein können. Für Ligen, Clubs und Sponsoren kann eine Äußerung zu politisch sensiblen Themen daher schnell wirtschaftliche Folgen haben.