Kylian Mbappé fit: Frankreich startet mit Superstar in die WM 2026

Die Équipe Tricolore trifft im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 auf Senegal. Kapitän Kylian Mbappé ist fit und wird wohl von Beginn an spielen.

Die Équipe Tricolore steht vor dem wegweisenden ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026. Fans fragen sich, ob Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an spielen wird.

Die Mannschaft von Cheftrainer Didier Deschamps trifft im New-York-New-Jersey-Stadion auf den unbequemen Außenseiter Senegal. Im Vorfeld der Partie dreht sich fast alles um die Aufstellung der Franzosen und den Fitnesszustand ihres wichtigsten Spielers. Die wichtigste Nachricht für alle Fans der Franzosen: Ja, Kylian Mbappé ist fit und es wird fest damit gerechnet, dass er gegen Senegal in der Startelf steht.

Nach einer langen, intensiven Vereinssaison gab es im Vorbereitungscamp der Franzosen zwar immer wieder kleinere Belastungssteuerungen, doch pünktlich zum WM-Auftakt ist der Kapitän bei 100 Prozent. Deschamps wird auf der linken Außenbahn oder im Sturmzentrum keinesfalls auf die Urgewalt des Real-Madrid-Stars verzichten wollen. Didier Deschamps kann aus dem Vollen schöpfen. Nach dem internationalen Rücktritt von Hugo Lloris steht die neue Nummer Eins im Kasten felsenfest: Mike Maignan.

Auch die Defensive um Abwehrchef William Saliba ist pünktlich zum Senegal-Spiel in Topform





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