Kylian Mbappé sorgt für Eklat bei Real Madrid

Nach dem 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Absteiger Real Oviedo sorgte Superstar Kylian Mbappé für einen Eklat. Der Franzose attackierte Trainer Álvaro Arbeloa öffentlich und erklärte, dass er von dem Trainer für einen Stürmerplatz hinter Mastantuono, Vinicius und Gonzalo benachteiligt wurde.

Das ist nicht mehr königlich. Nach Real Madrid s 2:0-Sieg gegen Absteiger Real Oviedo sorgte Superstar Kylian Mbappé (27) für einen Eklat. Erst wurde der Franzose von den eigenen Fans ausgepfiffen, dann attackierte er Trainer Álvaro Arbeloa (43) öffentlich.

Hintergrund: Mbappé saß nach wochenlanger Verletzung zunächst nur auf der Bank, wurde erst in der 69. Minute eingewechselt. Nach Abpfiff platzte ihm der Kragen.

„Ich habe nicht gespielt, weil der Trainer mir gesagt hat, dass ich für ihn nur der vierte Stürmer bin – hinter Mastantuono, Vinicius und Gonzalo“, erklärte Mbappé gegenüber Reportern. Trainer Arbeloa widersprach seinem Superstar, sagte auf der PK: „Vielleicht hat er mich einfach nicht richtig verstanden – ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll.

Für mich ist völlig klar: Ein Spieler, der es vor vier Tagen nicht einmal auf die Ersatzbank geschafft hat, sollte heute nicht in der Startelf stehen.

“Mbappé hatte sich am 24. April beim Ligaspiel gegen Betis Sevilla einen Muskelfaserriss zugezogen. Ohne den französischen Superstar verspielte Real zuletzt durch das 0:2 gegen den FC Barcelona die letzte Chance auf die Meisterschaft. Und auch die Fans scheinen aktuell genervt von Mbappé zu sein.

Bei seiner Einwechslung gegen Oviedo wurde der Franzose von Teilen des Bernabéu ausgepfiffen. Denn: Während seiner Verletzung hatte Mbappé einen Kurzurlaub auf Sardinien gemacht – ein Trip, der bei vielen Anhängern gar nicht gut ankam. Der Weltmeister verteidigte sich anschließend: „Ich hatte die Genehmigung des Vereins. Ich verstehe nicht ganz, was die Leute da reden.

“ Im Internet tauchte sogar eine Petition auf, die den Abgang von Mbappé forderte. Bis Montag erzielte diese unglaubliche 73 Millionen Unterschriften. Die neue Mbappé-Aufregung passt zur explosiven Stimmung bei den Königlichen. Sportlich läuft die Saison enttäuschend, intern kracht es immer häufiger.

Erst zuletzt hatte die Kabinen-Rangelei zwischen Valverde und Tchouaméni für Schlagzeilen gesorgt. Auch Präsident Florentino Pérez (79) geriet mit öffentlichen Pöbeleien in die Kritik und setzte überraschend Neuwahlen in der Chef-Etage an





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