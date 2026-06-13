Kylian Mbappé verrät Plan für Torjubel bei Weltmeisterschaft

Der französische Stürmer Kylian Mbappé hat einen Plan für seinen nächsten Torjubel bei der Weltmeisterschaft. Er will einen Flötenspieler nachahmen und hat sich bereits für das erste Spiel gegen Senegal vorbereitet.

So viel Selbstbewusstsein kann einem auch auf die Füße fallen! Kylian Mbappé hat schon einen Plan für seinen nächsten Torjubel bei der Weltmeisterschaft. Der französische Stürmer verriet in der US-Talkshow "After Hours" mit Komiker James Corden, wie er einen Treffer gegen Senegal am Dienstag feiern würde.

Statt eines klassischen Jubels will Mbappé einen Flötenspieler nachahmen. In der Sendung erzählte der Weltmeister von 2018, dass er als Schüler selbst Flöte gelernt habe.

"Ich habe das ein oder zwei Jahre lang gemacht. Es hat Spaß gemacht", erklärte Mbappé. Daraufhin kramte James Corden eine Flöte hervor und forderte den Franzosen auf, ein paar Töne zu spielen. Der Versuch des Angreifers fiel allerdings eher mäßig aus.

Doch damit war das Thema nicht erledigt. Mbappé nahm die Herausforderung des Moderators auf und versprach, bei einem Tor gegen Senegal einen Musiker zu imitieren: "Das mache ich für dich im ersten Spiel", scherzte er. Damit wissen die Fans nun schon vor dem Duell mit Senegal, wie Kylian Mbappé einen Treffer feiern würde. Wenn er den trifft





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