Der französische Fußballstar Kylian Mbappe hat sich für den Bayern-Star Michael Olise eingesetzt, der oft kritisiert wird, weil er nicht fließend Französisch spricht.

Michael Olise , ein Spieler der Weltklasse, wird von Frankreich s Fans oft kritisiert, weil er nicht fließend Französisch spricht. Doch nun hat der französische Fußball star Kylian Mbappe ein Wort des Trostes für den Bayern-Star gesprochen.

Mbappe betont, dass Olise eine besondere Persönlichkeit ist und dass man ihn so nehmen soll, wie er ist. Er sei introvertiert und wortkarg, aber seine Füße sprechen für ihn. Mbappe und Olise haben eine enge Verbindung und sprechen sich häufig auf Französisch. Mbappe versucht, die Debatte nun zu beenden, indem er betont, dass Olise mittlerweile Französisch spreche und es gut mache.

Olise sei ein außergewöhnlicher Spieler und ein toller Kerl. Die Kritik an Olise sei nicht nur auf sein Französisch zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass er Interviews weitgehend meidet. Mbappe hat Olise bereits vor dem WM-Turnierstart verteidigt und betont, dass er sich sehr gut mit ihm verstehe. Olise sei der Spieler von heute und von morgen, mit einer Eleganz und Weitsicht in seinem Spiel, die ihn auszeichne.

Der Bayern-Star ist der Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters und wurde in London geboren. Seine gesamte fußballerische Karriere absolvierte er in England, wobei Englisch seine Muttersprache ist. Olise spricht sich jedoch mit seiner Mutter auf Französisch aus, was Mbappe als Beweis dafür anführt, dass Olise Französisch spreche und es gut mache. Die Kritik an Olise sei nicht nur auf sein Französisch zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass er Interviews weitgehend meidet.

Mbappe hat Olise bereits vor dem WM-Turnierstart verteidigt und betont, dass er sich sehr gut mit ihm verstehe. Olise sei der Spieler von heute und von morgen, mit einer Eleganz und Weitsicht in seinem Spiel, die ihn auszeichne. Der Bayern-Star ist der Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters und wurde in London geboren. Seine gesamte fußballerische Karriere absolvierte er in England, wobei Englisch seine Muttersprache ist.

Olise spricht sich jedoch mit seiner Mutter auf Französisch aus, was Mbappe als Beweis dafür anführt, dass Olise Französisch spreche und es gut mache.





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