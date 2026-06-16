Kylian Mbappé wird im Strafraum zu Boden gebracht - Doch kein Elfmeter

Der spätere Doppeltorschütze Kylian Mbappé (27) wird beim WM-Auftaktsieg von Frankreich gegen Senegal (3:1) beim Stand von 0:0 nach einer Grätsche von Ex-Bayern-Stürmer Sadio Mané (34) im Strafraum zu Boden gebracht. Es gibt Kontakt, der VAR prüft - doch Schiedsrichter Alireza Faghani (48) gibt den Strafstoß nicht. Der Nicht-Elfmeter sorgt für großes Unmut bei Frankreich-Fans und Ex-Nationalspielern.

Der spätere Doppeltorschütze Kylian Mbappé (27) wird beim WM-Auftaktsieg von Frankreich gegen Senegal (3:1) beim Stand von 0:0 nach einer Grätsche von Ex-Bayern-Stürmer Sadio Mané (34) im Strafraum zu Boden gebracht.

Es gibt Kontakt, der VAR prüft - doch Schiedsrichter Alireza Faghani (48) gibt den Strafstoß nicht. Der Nicht-Elfmeter sorgt für großes Unmut bei Frankreich-Fans und Ex-Nationalspielern. Thomas Müller beginnt bei MagentaTV: "Das ist einfach nur ein astreines Foul. Wie man da auf die Idee kommen kann, das im Spiel nicht zu sehen und vor allem im Video danach den Elfmeter nicht zu geben, ist für mich ein absolutes Rätsel.

Aus meiner Sicht, und das Wort benutze ich eigentlich nie, skandalös, dass das keinen Elfmeter gibt.

" Mats Hummels (37) und Patrick Ittrich (47), Schiri-Experte bei MagentaTV, teilen die Meinung von Thomas Müller. Für sie ist es ein ganz klarer Elfmeter





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Kylian Mbappé Frankreich Senegal WM-Auftaktsieg Nicht-Elfmeter

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