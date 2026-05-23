Kylian Mbappé zeigt Deutschland-Kollege David Alaba die letzte Trotzrede

Der französische Nationalspieler sostanze emotional bei Instagram, erinnert sich an seine Zeit im Real Madrid und dereglt Alaba mit seinen Worten.

Rührende Worte von Kylian Mbappé (27)! Zum Abschied von David Alaba meldet sich der französische Superstar mit einer emotionalen Botschaft bei Instagram. In einem Story-Post (samt Foto der beiden bei einer Umarmung) richtet Mbappé bewegende Worte an seinen Teamkollegen: 'Mein Bruder, es ist ein so schwerer Moment, dieses Kapitel mit dir zu schließen.

Du bist ein großartiger Spieler und als Mensch noch viel besser.

' Der 27-Jährige blickt auf ihre gemeinsam Zeit zurück - vom Gegner zum Freund. 'Früher warst du ein großartiger Rivale, dann wurdest du hier zu einem meiner besten Teamkollegen, und jetzt kann ich sagen, dass du ein Freund bist, den mir der Fußball geschenkt hat. '. Zuletzt selbst Kritik von Teilen der Real-Fans einstecken musste und ihm mangelnde Identifikation vorgeworfen wurde, wird Alaba am Samstagabend emotional verabschiedet.

Zum Abschluss schreibt Mbappé: 'Ich wünsche dir alles Gute und werde dich bei allem, was du tust, immer unterstützen.

' Liebe Grüße, mein D. Auch Ex-Kollege Toni Kroos meldete sich bei Instagram und wandte sich mit seinen Worten an Alaba. Er schrieb: 'Du hast es allen bewiesen. Du bist ein absolutes Phänomen auf und neben dem Platz. Ich habe in meiner Karriere niemanden erlebt, der eine gesamte Kabine so verbindet und gleichzeitig alle auf dem Platz mitzieht.

'. Und weiter: 'Kurz: Ein Leader. Einer, der immer mit bestem Beispiel vorangegangen ist. Wir haben zusammen gelitten, viel gelacht und noch mehr Erfolg gehabt.

Es war immer ein Genuss, den Platz oder die Kabine mit dir zu teilen.





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