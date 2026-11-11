Kylie Jenner gelüftet: Ex-Haushälterin klagt wegen Entlassung und eingesperrtem Kleiderschrank

Eine frühere Haushälterin erhebt Klage gegen Kylie Jenner und ihr Unternehmen. Der Fall umfasst angebliche Verstöße gegen Arbeitsrechte, Diskriminierung und eine schockierende Haftung im berühmten Millionen-Kleiderschrank.

Die ehemalige Haushälterin Dinora Carolina Cabria Amaya hat den US-amerikanischen Unternehmer Kylie Jenner auf den Rechtsweg gebracht. Ihre Klage, die am 5. November eingereicht wurde, ruft die Nichte des Fashion‑Tycoons zusammen mit mehreren ihrer Angestellten als Beklagte ins Visier. Ziel ist die Aufhebung einer angeblich rechtswidrigen Kündigung und die Rückzahlung von Löhnen, Überstunden sowie Fahrtkosten.

Klare Vorgaben zur Beschäftigung

Amaya erklärt, seit März 2025 in Jenners Haushalt tätig zu sein und 40 Dollar pro Stunde in bar erhalten zu haben. Sie recherchierte regelmässig sechs Tage die Woche und ließ sich überstunden, Fahrtkosten und die Fahrzeit zwischen Jenners verschiedenen Anwesenheiten nicht kompensieren. Diese Forderungen gründeten sich auf die Arbeitsrechtssätze, die in Kalifornien gelten.

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Konkreter Vorfall im Millionen‑Schrank

Ein besonders heftiger Anschlag aus der Klage beschreibt die Verhaftung einer Haushälterin im begehbaren Kleiderschrank Jenners. Auf Anweisung ihrer Vorgesetzten Laura Dooley betrat Amaya den Raum, der mit einem geheimen Zugangscode gesichert war. Beim zufälligen Fallen der Tür wurde sie darin festgehalten, bis sie etwa über eine Stunde ausharren musste, ohne dass Hilfe eingetroffen ist. Dooley versprach in ihrer Kommunikation, Amaya müsse einfach warten, womit die Klage fachspezifisch als Missachtung des Schutzes von Arbeitnehmer:innen bewertet.

Weitere Vorwürfe: Verletzungen und Fehlbehandlungen

Im September 2025 soll ein Unfälle beim Reinigen einer Schublade aus einer ungeschützten Pfefferspraydose durch die Hemmung von Seh‑ und Hautproblemen geführt haben. Darüber hinaus beklagt Amaya einen Hundebiss während sie eine Hundehütte pflegte, jedoch ohne ausreichende medizinische Unterstützung seitens Jenners, hieß es. Ihr Wunsch nach Rückerstattung ihrer Fahrtkosten am 6. Februar 2026 wurde angeblich ignoriert, bevor die Kündigung folgte.

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Reaktionsseit: Kylie Jenner und ihre Rechtsanwälte

Kylie Jenner selbst gibt an, nicht persönlich an den Vorfällen beteiligt zu sein. Trotzdem werden die Klägerdaten in der Klage gegen ihre Arbeitsverantwortung aufgenommen. Mit ihrem Anwalt Michael Rhodes wehrt sie die Vorwürfe konsequent ab und beschuldigt die Klägerinnen, die öffentliche Aufmerksamkeit für unberechtigte finanzielle Forderungen zu nutzen. Die Rechtsstreitigkeiten sind nicht das erste, das zuletzt die Entlassung mehrerer ex‑Haushaltmitarbeiter betrifft, darunter die Privatköchin, welche die Gefahren einer Risikoschwangerschaft behauptet.

Ausblick und nächste Schritte

Der Fall hat bereits grosse Aufmerksamkeit in den Medien erreicht und könnte das öffentliche Bild von Jenners Arbeitsbedingungen stark beeinflussen. Der Rechtsweg läuft über ein erstes Gerichtsverfahren, das möglicherweise Aufhebungen von Vertragspflichten und finanzielle Entschädigungen zur Folge haben könnte. In den kommenden Wochen werden beide Seiten ihre Positionen weiter fassen und die spezifischen Leistungen genauer prüfen.