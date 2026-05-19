Kylie Jenner ist Gamerin – und begeistert über "The Legend of Zelda"

Kylie Jenner hat ihre Begeisterung fürs Zocken in einem Podcast mit dem Rapper Kid Cudi geäußert und offenbart ihre Leidenschaft für das Simulations- und Aufbauspiel "" in einer Interview-Folge mit Jake Shane. Sie verrät auch ihre Liebe zu "The Legend of Zelda"-Spiele.

Gaming und Glamour: Passt das zusammen? Ja – wenn es nach Kylie Jenner (28) geht! Als Fashion-Ikone glänzt sie seit Jahren auf großen Events und vor der Kamera.

Doch die jüngste Tochter des Kardashian-Clans hat auch eine Leidenschaft, die wohl kaum jemand erwartet: Sie ist seit ihrer Kindheit Gamerin. Im Podcast "Big Bro" des Rappers Kid Cudi (42, bürgerlich Scott Mescudi) gesteht Kylie jetzt ihre Begeisterung fürs Zocken. Vor allem das Simulations- und Aufbauspiel "" hat es ihr angetan – und verbindet sie mit ihrer Schwester Kendall (30).

"Kendall und ich spielen schon ‚Die Sims‘, seit wir klein waren – und wir spielen es bis heute," erzählt sie. Die beiden genießen die gemeinsame Zeit: "Dann spielen wir einfach mal sechs Stunden am Stück. Und sogar heute noch facetimen wir miteinander, reden dabei eigentlich kaum, sondern sind einfach nur da und spielen.

" ImDas erste "Die Sims"-Spiel erschien 2000. Die Hauptreihe umfasst inzwischen vier große Titel (hier "Die Sims 4" von 2014), dazu gibt es kleinere Ableger. Als Gast im Podcast "Therapuss" von Influencer Jake Shane (26) verrät Kylie nun, dass noch ein anderes Game ihr Herz erobert hat.

"Ich war neulich im Urlaub und habe mir einegekauft," berichtet sie. Als sie nach den beliebtesten Spielen für die Konsole suchte, entdeckte sie "Breath of the Wild" – den 2017 erschienenen Titel der "The Legend of Zelda"-Reihe vonIn "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" muss der Protagonist Link hundert Jahre nach einer Katastrophe das Königreich Hyrule vor dem endgültigen Untergangbrahim. Als Kylie daraufhin die Handlung zusammenfasst, stolpert sie noch über einige Namen.

Auch die Begriffe für die Dungeons schlägt sie lieber kurz nach.

"Ich bin immer noch neu," gibt sie zu und entschuldigt sich bei langjährigen Gaming-Fans. Den ersten Dungeon habe sie schon gelöst, der zweite stelle ihr bevor. Worum es grundlegend geht, weiß sie: "Du musst die Welt retten – und Prinzessin Zelda.

" Die Geschichte um den Helden Link, der sich dieseraufgabe stellen, fesselt sie: "Ich habe es schon stunden- und tagelang gespielt. " a klare Empfehlung: "Du musst dir eine Switch holen und du musst unbedingt ‚Zelda‘ spielen – auf der Stelle. " Mit 33 Millionen verkauften Exemplaren auf der Switch ist "" in Deutschland bereits sehr bekannt.





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