Kylie Minogue Opens Up About Her Second Cancer Diagnosis Amid Pandemic Return

In her Netflix documentary, Kylie Minogue reveals that she suffered a second cancer diagnosis in 2021, 15 years after her first diagnosis, and why she remained silent until the 'right time' to speak about her ordeal.

2005 kämpfte sie öffentlich gegen Brustkrebs. Jetzt enthüllt Kylie Minogue (57): Sie war ein zweites Mal schwer krank. Und niemand wusste davon. In ihrer Netflix-Doku „KYLIE“ (startet am heutigen Mittwoch worldwide) spricht die Pop-Ikone erstmals über ihre zweite Krebsdiagnose im Jahr 2021.

Mehr als 15 Jahre nach ihrer ersten Erkrankung traf es sie erneut – wieder Brustkrebs.

"Meine zweite Krebsdiagnose war 2021", sagt sie in der Doku. Anders als 2005, als jeder Schritt medial begleitet wurde, habe sie diesmal alles für sich behalten.

"Ich konnte das für mich behalten", explains sie. Warum sie geschwiegen hat?

"Ich habe versucht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, es zu sagen", erzählt sie. "Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der ganzen Welt zu sagen, und offen gesagt konnte ich es damals einfach nicht, weil ich nur noch eine Hülle meiner selbst war. Ich wollte zeitweise nicht einmal mehr das Haus verlassen.

" 2005 bekommt Kylie Minogue die Diagnose Brustkrebs. Für die Netflix-Doku öffnete sie ihr privates Archiv, zeigt zuvor niegesehene Bilderihre Geschichte heute als Appell zur Vorsorge. 2023 feierte sie mit „Padam Padam“ ein weltweites Comeback, gewann sogar einen Grammy. Doch hinter den Kulissen hatte sie noch kurz davor erneut gegen Krebs gekämpft.

"‚Padam Padam‘ hat mir so viele Türen geöffnet, aber innerlich wusste ich, dassnicht nur eine kleine Episode in meinem Leben war. Und ich wollte einfach sagen, was passiert ist, damit ich es loslassen kann.

" Immer wieder habe sie in Interviews gedacht: Jetzt ist der Moment. Aber ich habe es für mich behalten





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