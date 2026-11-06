L'Équipe: Biathlon-Legenden Guigonnat und Giachino als TV-Experten

Die französische Sportzeitschrift L'Équipe verstärkt ihr Experten-Team für die kommende Biathlon-Saison mit den ehemaligen Weltmeistern und Trainern Antonin Guigonnat und Jean-Paul Giachino.

Der französische Sportmedium-Konzern "L'Équipe" kündigt für die kommende Saison eine signifikante personelle Neuausrichtung in seiner Sportberichterstattung an. Mit Antonin Guigonnat und Jean-Paul Giachino gewinnen zwei der renommiertesten Namen des französischen Biathlon s den Sender als feste Bestandteile des Experten-Teams.

Neue TV-Stimmen für das Biathlon-Team

Die beiden Akteure bringen nicht nur große Bekanntheit, sondern auch tiefe fachliche Kompetenz in die televisionäre Aufbereitung der Rennen ein. Guigonnat und Giachino treten gemeinsam an, um dem Publikum hochkarätige Analysen zu bieten, die auf jahrzehntelanger Erfahrung im Spitzensport basieren. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben des Senders, die Qualität der Berichterstattung durch etablierte Größen zu sichern.

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Jean-Paul Giachino vom Schießstand ins Studio

Jean-Paul Giachino, aktuell 63 Jahre alt, kehrt nach seiner Tätigkeit als Schießtrainer der französischen Frauen-Nationalmannschaft in den öffentlichen Fokus zurück. Seine Karriere als aktiver Trainer endete nach der Saison 2025/26, nachdem er zunächst über einen Rücktritt nach der Spielzeit 2023/24 nachgedacht hatte. Auf Wunsch der Mannschaft blieb er jedoch bis zum Ende der Olympischen Spiele im Amt.

Insgesamt verantwortete Giachino sechs Jahre lang die Ausbildung der französischen Biathletinnen. Mit seiner Ablösung durch Patrick Favre, 54 Jahre alt, hat der Trainer-Legende den Schießstand nun endgültig verlassen. Statt die Athletinnen technisch zu betreuen, wird Giachino sein tiefes Verständnis für diese Disziplin nun in die kommentierende Arbeit vor der Kamera einfließen lassen.

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Antonin Guigonnat beendet aktive Laufbahn

Antonin Guigonnat, 35 Jahre alt, schließt sich der TV-Crew nach seinem eigenen Rückzug vom Wettkampfsport an. Der ehemalige Biathlet beendete seine aktive Karriere im Frühjahr 2026. Während seiner aktiven Zeit wurde er zweimal Weltmeister und gehörte lange Zeit zu den festen Größen des Sports.

Als Hauptgrund für seinen Rücktritt gab Guigonnat das extrem hohe Leistungsniveau innerhalb der französischen A-Nationalmannschaft an. Da er sich nicht mehr regelmäßig in den Stammkader integrieren konnte, suchte er nach einer neuen Perspektive. Der Wechsel zu "L'Équipe" stellt nun den logischen nächsten Schritt dar, um seine Expertise mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu teilen.

Ausblick und Struktur des neuen Teams

Gemeinsam bilden Guigonnat und Giachino ein starkes Duo, das unterschiedliche Perspektiven vereint. Während Guigonnat die Sichtweise des aktuellen Athleten und früheren Weltklasse-Verantwortlichen einbringt, liefert Giachino die langjährige strategische und technische Erfahrung aus der Trainer-Ecke.

Für die Fans bedeutet dies eine bereichernde Erweiterung des Angebots. Sie dürfen sich auf eine fundierte, differenzierte und von Insider-Wissen geprägte Analyse der Rennen freuen. "L'Équipe" setzt damit klar auf Substanz und Autorität, um sich im Wettbewerb der Sportberichterstattung abzuheben und Vertrauen bei der Zielgruppe aufzubauen.