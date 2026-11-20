Eva Longoria und Andie MacDowell feiern die 21. Women of Worth Gala in Los Angeles. L'Oréal Paris ehrt zehn Aktivistinnen und Gründerinnen.

Bei der 21. jährlichen "Women of Worth Celebration" in Los Angeles standen Eva Longoria und Andie MacDowell im Mittelpunkt. Die beiden Hollywood-Schauspiellerinnen und langjährige Markenbotschafterinnen von L'Oréal Paris sorgten für gute Laune. Sie posierten arm in arm und zeigten sich innig, während Fotografen die fröhliche Atmosphäre festhielten.

Erfolgsstories der L'Oréal Botschafterinnen

Andie MacDowell arbeitet seit etwa vier Jahrzehnten für das Kosmetikunternehmen. Eva Longoria ist seit mehr als 20 Jahren als internationaler Botschafter tätig. Diese lange Zusammenarbeit wurde bereits im Jahr 2025 beim Filmfestival in Cannes öffentlich gewürdigt. Beide Stars galten als das Gute-Laune-Doppel des Abends und zeigten ihre enge Verbundenheit zur Marke.

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Auszeichnung gemeinnütziger US-Aktivistinnen

Neben dem Feiern stand der_support für zehn US-amerikanische Gründerinnen im Vordergrund. L'Oréal Paris ehrt Frauen, die sich mit gemeinnützigen Organisationen für andere einsetzen. Die Ausgezeichneten kämpfen gegen Menschenhandel, unterstützen Krebspatientinnen oder setzen sich für mehr Inklusion ein. Die Gala fungierte somit als Plattform für sozialen Wandel.

Weitere Prominente bei der Gala

Neben den langjährigen Botschafterinnen waren weitere Gesichter der Marke anwesend. Cara Delevingne erschien als globale Botschafterin in einer schokoladenbraunen Balmain-Robe mit hohem Beinschlitz. Die 34-Jährige Model- und Schauspielerin unterstrich damit ihre Verbindung zu L'Oréal Paris. Zudem war Kristen Bell als neue globale Botschafterin erstmals dabei. Die 46-Jährige aus der Serie "Nobody Wants This" trug ein elegantes, schwarzes, trägerloses Kleid mit weißem Innenfutter.

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Preisträgerinnen für Inklusion und Bildung

Zu den geehrten Gründerinnen gehörte Arielle Galinsky, Mitgründerin von "The Legacy Project". Die 24-Jährige bekämpft mit ihrem Projekt Einsamkeit und soziale Isolation, indem sie jüngere und ältere Menschen zusammenbringt. Auch Chanel Power erhielt im Jahr 2026 die Auszeichnung. Als Gründerin des Tech-Instituts "Mentor Me Collective" eröffnet sie Menschen unabhängig von sozialer Herkunft den Weg in Tech-Berufe.

Beauty-Influencer und kulturelle Vernetzung

Emmy Combs, eine Beauty-Influencerin und Make-up-Artistin, war ebenfalls anwesend. Die 26-Jährige setzt sich öffentlich für Selbstliebe bei kreisrundem Haarausfall ein und arbeitete bereits für L'Oréal Paris. Die Veranstaltung verdeutlichte die Vielfalt der Markenbotschafter. Eva Longoria und Ariana Greenblatt unterhielten sich ebenfalls angeregt, bekannt aus ihrer Zusammenarbeit im Film "Boss Baby - Schluss mit Kindergarten".