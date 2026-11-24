Nach dem tödlichen Rallyeunfall von L'Osteria-Mitgründer Klaus Rader auf Mallorca prüfen Ermittler auch wie eine Luxusuhr von der Unfallstelle verschwand. Seine Witwe Viky spricht dennoch warme Worte.

L’Osteria-Gründer Klaus Rader stirbt bei Autorennen: So geht Witwe Viky Rader damit um Nach dem tödlichen Rallyeunfall von L'Osteria-Mitgründer Klaus Rader auf Mallorca prüfen Ermittler auch wie eine Luxusuhr von der Unfallstelle verschwand.

Seine Witwe Viky spricht dennoch warme Worte.. In einem Instagram-Beitrag teilte sie Bilder von einem kurzen Aufenthalt in Paris mit einer Freundin und schrieb über die Bedeutung von Unterstützung in schwierigen Zeiten. Jede Nachricht, jede Geste und jedes Gespräch bedeute ihr inzwischen besonders viel.

Also read Bundesnetzagentur: Beirat schlägt Klaus Müller für zweite Amtszeit vor

„Sogar in den dunkelsten Zeiten gibt es noch Licht, Wärme und Lachen“, schrieb Rader. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie zunächst um Privatsphäre für sich und ihre Kinder gebeten.tödlich verunglückt. Bei der Trauerfeier in Bad Wiessee am Tegernsee nahmen Familie und Freunde des 63-Jährigen Abschied. Gut 150 Trauergäste hatten sich am Donnerstag, 22.

Oktober, am Tegernsee eingefunden, um sich von Klaus Rader zu verabschieden. Neben seiner Familie waren auch Feinkost-Mogul Michael Käfer und L'Osteria-Mitgründer Friedemann Findeis unter den Trauernden. Raders letzte Ruhestätte liegt auf dem idyllischen Bergfriedhof, auf dem auch Ex-Bundeswirtschaftsminister Josef Ertl und die Schauspielerin Katharina de Bruyn begraben sind. Seine Witwe Viktoria Rader, gennant Viky, und seine Kinder suchten den Ort für sein Begräbnis aus.

Advertisement

Der Tegernsee soll einer seiner Lieblingsorte gewesen sein. Der tödliche Unfall des L’Osteria-Mitgründers Klaus Rader auf Mallorca wirft weiter Fragen auf. Die Ermittlungen zum Unfall auf Mallorca sind noch nicht abgeschlossen. Die Guardia Civil prüft weiterhin den genauen Hergang.

Als möglicher Faktor gilt eine zu hohe Geschwindigkeit, zugleich werden auch Unebenheiten oder Schäden an der Fahrbahn untersucht. Eine abschließende Ursache wurde bislang nicht veröffentlicht. Kurz vor der Stelle, an der der 63-Jährige mit seinem Porsche aus der Kurve flog und einen Abhang hinabstürzte, soll es Bodenschwellen geben, berichtet dieberichtet, soll es nach dem Unfall zu unschönen Szenen in der Schlucht gekommen sein. Demnach sammelten Fremde am Unglücksort Wrackteile ein und nahmen diese einfach mit.

Mehrere Medien berichteten, dass am Unglücksort eine Luxusarmbanduhr im Wert von 100.000 Euro verschwunden sein soll. Ob sie während der Rettungsarbeiten oder später abhandenkam, ist demnach offen. L´Osteria-Gründer stirbt bei Porsche-Autounfall auf Mallorca Bei einer Rallye auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca ereignete sich der Unfall. Dabei kam der Gastronom Klaus Rader ums Leben.

Wie dieam Freitag, 9. Oktober, berichteten, kam der erfahrene Rennfahrer Rader mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. Mit im Auto saß eine 39-jährige Beifahrerin. Rader und seine Beifahrerin nahmen mit einem weißen Porsche 911 GT3 RS an der Rally 550 Challenge Mallorca teil.

Sie fuhren voraus, um die Strecke zu testen. Nach aktuellen Informationen ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der Bergetappe von Pollença in Richtung Lluc an Kilometer zehn. Warum der Wagen von der Straße abkam und in die Tiefe stürzte, ist Gegenstand der Ermittlungen.waren mehrere Feuerwehren im Einsatz, um die Passagiere aus dem zerstörten Wagen zu befreien. Berichten zufolge soll sich das Fahrzeug an einer schwer zugänglichen Stelle befunden haben.

Advertisement

Die Rettungskräfte hätten die 39 Jahre alte Beifahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihr handelte es sich um Raders deutsche Co-Pilotin Christina Ettel. Sie erlitt bei dem Unfall eine Verletzung am Rückgrat, einen Genickbruch sowie mehrere Wirbelbrüche. Der österreichischensagte die Profi-Fahrerin: „Ich kann zum Glück alles spüren, hatte 1000 Schutzengel.

“ An den Unfall könne sie sich kaum erinnern, denn sie sei sofort bewusstlos geworden. Nach eigenen Angaben kann sie auch einen Monat nach dem Unfall zwar Arme und Beine bewegen, muss wegen schwerer Verletzungen an Hals- und Brustwirbelsäule aber weiter medizinisch behandelt werden. Klaus Rader gründete 1999 gemeinsam mit Friedemann Findeis die Systemgastronomie-Kette L’Osteria in Nürnberg, die mittlerweile ihren Sitz in München hat. 2002 waren beide auch an der Gründung der italienischen Restaurantkette Vapiano beteiligt.

Er hinterlässt eine Frau und mehrere Kinder. Seine Frau Viky Rader, erfolgreiche Content-Creatorin auf Instagram, hat kurz nach dem Unglück Abschied von ihm an der Unfallstelle genommen und diesen schmerzhaften Moment auch auf ihrem Instagram-Profil geteilt.

„One last goodbye“ , schrieb sie unter ein Foto. Viky und Klaus Rader hatten erst vor wenigen Monaten nach 16 Jahren Partnerschaft zum zweiten Mal geheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder. Aus früheren Beziehungen hat Klaus Rader zwei weitere Töchter.

Die Rally 550 Challenge Mallorca hatte bereits zum sechsten Mal auf der Ferieninsel stattgefunden. Nach dem tödlichen Unfall am Freitag entschieden sich die Veranstaltenden laut