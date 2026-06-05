La Graciosa: Die stille Perle der Kanaren

La Graciosa, die kleinste bewohnte Kanareninsel, besticht durch ihre autofreie Landschaft, einsame Strände und ursprüngliche Natur. Ein Paradies für Ruhesuchende abseits der Touristenmassen.

La Graciosa ist die kleinste bewohnte Insel der Kanaren und ein Paradies für alle, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Mit einer Fläche von nur rund 30 Quadratkilometern und etwa 600 Einwohnern liegt sie nördlich von Lanzarote und gehört seit 2018 offiziell als achte Insel zum Archipel.

Anders als die größeren Nachbarinseln ist La Graciosa weitgehend autofrei und unbebaut. Statt asphaltierter Straßen gibt es Sandpisten, die von Caleta del Sebo, dem einzigen Ort der Insel, zu den entlegenen Stränden führen. Das Leben hier ist einfach und ursprünglich: Man bewegt sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in Geländewagen fort, die von Einheimischen gefahren werden.

Viele Tagesausflügler kommen mit der Fähre, doch die Insel zeigt sich am besten, wenn man über Nacht bleibt und die Stille der Nächte erlebt. Die Küste von La Graciosa ist geprägt von Vulkanstränden, Felsküsten und türkisblauen Buchten. Der bekannteste Strand ist die Playa de las Conchas, die an der Nordküste liegt und für ihr kristallklares Wasser und den hellen Sand berühmt ist.

Doch Vorsicht ist geboten: Starke Strömungen und Wellen können das Baden gefährlich machen, weshalb oft eine rote Flagge weht. Weniger riskant sind die Strände der Südküste, wie die Playa de la Cocina oder die Playa del Ámbar, die in geschützten Buchten liegen. Hier kann man im flachen Wasser schwimmen und die unberührte Landschaft genießen. Ein besonderes Erlebnis ist die Wanderung zum Montaña Bermeja, von dessen Gipfel man einen Panoramablick über den gesamten Chinijo-Archipel hat.

Dazu gehören die unbewohnten Inseln Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este und Roque del Oeste, die ein Naturschutzgebiet bilden. Die Vegetation ist karg und an die trockenen Bedingungen angepasst. Vor allem Sukkulenten und Kakteen überleben hier, aber auch einige endemische Pflanzenarten wie die Kanaren-Wolfsmilch. Die Tierwelt ist reich an Seevögeln, die auf den Felsen brüten, und gelegentlich sieht man Kaninchen oder Eidechsen.

Besonders beeindruckend ist das Farbspiel der Landschaft: Braunrote Vulkanhänge wechseln sich mit weißen Sandflächen und dem intensiven Blau des Atlantiks ab. Bei Sonnenuntergang taucht das Licht die Insel in goldene und violette Töne. La Graciosa ist kein Ort für Party oder Luxus, sondern für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Wer die Einsamkeit und die ursprüngliche Kraft der Kanaren erleben möchte, findet hier ein authentisches Stück Erde, das weitgehend unberührt vom Massentourismus geblieben ist





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