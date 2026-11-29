Auch wenn es bei Deportivo A Coruna zunächst ein hartes Stück Arbeit war: Mit einem Auswärtsssieg hat der FC Barcelona in La Liga seinen Vorsprung auf Real Madrid ausgebaut.

Auch wenn es bei Deportivo A Coruna zunächst ein hartes Stück Arbeit war: Mit einem am Ende deutlichen 5:1 -Auswärtssieg hat der FC Barcelona in La Liga seinen Vorsprung auf Real Madrid ausgebaut.

Lamine Yamal , Dani Olmo und Raphinha mit einem Dreierpack trafen am Sonntag für die"Blaugrana". Routinier Pierre-Emerick Aubameyang erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Galizier.vergrößerte Barca den Vorsprung auf den Erzrivalen auf sechs Zähler. Neuer Zweiter hinter Barcelona ist Atletico Madrid , das im nächsten Spiel zu Gast in Barcelona ist.

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Für Hansi Flicks Barca begann die Partie auch ohne Rodri oder Karim Adeyemi in der Startelf optimal. Gleich beim ersten Angriff brachte Yamal den Ball scharf in den Fünfmeterrraum Richtung Olmo. Während alle erwarteten, dass der Ex-Leipziger den Ball annehmen würde, hatte Olmo eine ganz andere Idee und ließ die Kugel einfach durch die Beine laufen - und so schlug der Ball zum 1:0 für die Gäste im Netz ein.