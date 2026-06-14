La Siesta in Breitenthal: Ein Fest der guten Laune

Am Samstag verwandelte sich der Sportplatz in Breitenthal in eine ausgelassene Partymeile mit mehreren DJs, Livebands und einem abwechslungsreichen Programm. Tausende Besucher feierten bis in die Nacht.

Die volle Dröhnung La Siesta : Am Samstag verwandelte sich der Sportplatz in Breitenthal in eine ausgelassene Partymeile. Hunderte Besucher strömten zu dem beliebten Musikfest, das bereits zum fünften Mal stattfand.

Schon am frühen Nachmittag füllte sich das Gelände mit fröhlichen Menschen, die sich auf ein Wochenende voller Musik und guter Laune freuten. Die Veranstalter hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von elektronischen Klängen bis zu Latin-Rhythmen reichte. Die Stimmung war von Beginn an elektrisierend. Mehrere DJs legten auf einer großen Bühne auf und heizten der Menge ordentlich ein.

Besonders gefeiert wurde der Auftritt des Headliners DJ Matic, der mit seinem energiegeladenen Set das Publikum in Ekstase versetzte. Aber auch die lokalen Künstler kamen gut an: Die Band "Los Amigos" sorgte mit ihren mitreißenden Melodien für ausgelassene Tanzmomente. Die Besucher genossen die sommerlichen Temperaturen und das bunte Treiben auf dem Sportplatz. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt.

An zahlreichen Ständen gab es erfrischende Getränke und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt. Von mexikanischen Tacos bis zu deutschen Bratwürsten war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt war die Cocktailbar, an der sich die Gäste mit exotischen Mixgetränken verwöhnen ließen. Die entspannte Atmosphäre lud zum Verweilen ein, und viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu schließen.

Aber auch für die jüngeren Gäste war gesorgt: Eine Hüpfburg und verschiedene Spiele sorgten für Unterhaltung. Die Organisatoren legten großen Wert auf Sicherheit und Familienfreundlichkeit, sodass sich alle Besucher wohlfühlen konnten. Am Abend flammten dann die Lichteffekte auf, und die Musik wurde noch intensiver. Die Tanzfläche war bis in die späten Nachtstunden gut besucht.

Das La-Siesta-Fest hat sich einmal mehr als ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region erwiesen. Der Erlös der Veranstaltung kommt übrigens einem guten Zweck zugute: Ein Teil der Einnahmen wird an lokale Jugendprojekte gespendet. Dies unterstreicht den Gemeinschaftssinn, der das Fest auszeichnet. Die Besucher zeigten sich begeistert und freuen sich bereits auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: La Siesta in Breitenthal





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