La Tablée des Chefs gewinnt F1 Allwyn Global Community Award 2026 und erhält Spende von 100.000 €

La Tablée des Chefs, eine gemeinnützige Organisation, wurde bei dem FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA ausgezeichnet und erhielt eine Spende in Höhe von 100.000 € von Allwyn, dem Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen. Die Organisation konzentriert sich auf die Versorgung von bedürftigen Familien in Montreal und Kanada mit hochwertigen und nahrhaften Mahlzeiten zu Hilfe kommt.

Mit der Erweiterung des Programms für 2026 werden mehr Communities bei mehr Rennen gewürdigt. Es gibt mehr Spende n und Fans haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden.

La Tablée des Chefs wurde beim FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA als erster Gewinner des F1 Allwyn Global Community Award 2026 ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation hat von Allwyn, dem Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, eine Spende in Höhe von 100.000 € erhalten, um ihr Engagement für bedürftige Familien, die in Montreal und ganz Kanada von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, auszuweiten





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