Laborfleisch als Tierfutter: Nachhaltigkeit oder Illusion?

Ein britisches Unternehmen bringt erstmals 'Chicken Bites' aus künstlich erzeugtem Hühnerfleisch für Hunde auf den Markt. 'Meatly' vermarktet das Produkt als nachhaltige und gesunde Alternative zu konventionellem Tierfutter. Doch es gibt auch Kritik an der Verfahren und der Umweltbilanz von Laborfleisch.

Klimawandel treibt Unternehmen dazu, nach umweltfreundlichen Alternativen zu suchen, und auch der Tierfutter sektor steht nicht vor Veränderungen. Denn herkömmliches Tierfutter , das hauptsächlich aus Fleisch besteht, trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei. Laut dem Umweltbundesamt könnte eine Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung bei Mensch und Tier bis zu 52 Prozent Kohlendioxid spare.

Ein britisches Unternehmen namens 'Meatly' geht nun einen neuen Weg und bietet erstmals Laborfleisch als Tierfutter an – eine potenziell nachhaltigere Alternative. 'Meatly' brachte am 7. Februar seine 'Chicken Bites' auf den Markt, die als nachhaltig und gesund für Tiere konzipiert sind. Dabei handelt es sich um künstlich erzeugtes Hühnerfleisch für Hunde. Die Herstellung beginnt mit einer winzigen Zellprobe aus einem Hühnerei, die mit Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren versorgt wird. In einem speziellen Bioreaktor wachsen die Zellen unter kontrollierten Bedingungen. Nach Abschluss des Prozesses wird das gewonnene Fleisch mit Kichererbsenmehl, Trockenfrüchten und Hefeextrakt zu einer nahrhaften Rezeptur verarbeitet. Das Endprodukt soll sowohl schmackhaft als auch nährstoffreich sein, ähnlich wie herkömmliche Hühnerbrust. 'Noch vor zwei Jahren schien dies wie eine Mondlandung. Heute heben wir ab', betont der Hersteller.Zunächst wird es eine limitierte Auflage der 'Chicken Bites' in einer Londoner Filiale der Tierhandlung 'Pets at Home' geben. Das Unternehmen plant, das Angebot in den kommenden Jahren mithilfe neuer Investoren auszuweiten. 'Meatly' betont, dass die Produktion der Snacks '90 Prozent weniger Wasser und viel weniger Landflächen' verbraucht als die herkömmliche Fleischproduktion. Allerdings gibt es auch Kritik. Wie 'Ein Herz für Tiere' berichtet, könnte die Umweltbilanz von Laborfleisch sogar schlechter ausfallen als die von konventionellem Fleisch. Der Grund liege im enormen Energieverbrauch der Produktionsschritte, so Forschende der University of California in Davis. Darüber hinaus bleibt die Frage, ob Laborfleisch tatsächlich alle wichtigen Nährstoffe für Haustiere enthält. Der Deutsche Tierschutzbund rät beispielsweise davon ab, Katzen vegan zu ernähren, und auch bei Hunden sind sich Fachleute uneinig. Während eine rein pflanzliche Ernährung für ausgewachsene Hunde möglich ist, sollten Welpen und trächtige Hündinnen nicht ausschließlich pflanzlich ernährt werden





