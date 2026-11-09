LACMA Art+Film Gala: Promi-Damen dominieren mit wagen Looks

Auf der LACMA Art+Film Gala setzten Stars wie Rosie Huntington-Whiteley und Kylie Jenner auf extreme Rückenausschnitte und tiefe Schlitzkleider. Ein Überblick über die auffälligsten Outfits der Gala.

Auf der diesjährigen LACMA Art+Film Gala fehlte zwar ein offizielles Motto, doch die Promi-Damen auf dem roten Teppich verfolgten unisono einen klaren Trend: Weniger Stoff war mehr. Besonders Supermodel Rosie Huntington-Whiteley zog mit einem maßgeschneiderten, bodenlangen schwarzen Gucci -Gewand alle Blicke auf sich. Die Britin präsentierte sich von der Vorderseite klassisch, hochgeschlossen und elegant, während ihr blondes Haar streng zum Pferdeschwanz gebunden war.

Wagen Modesprünge auf dem roten Teppich

Der Look von Rosie Huntington-Whiteley offenbarte seine volle Wirkung erst, als sie sich umdrehte. Ein XXL-Ausschnitt ließ ihren nahezu komplett nackten Rücken zum Vorschein kommen. Der Rückenausschnitt ging so tief, dass selbst ein Teil ihres Gesäßes sichtbar wurde. Nur ein hauchdünnes Bändchen hielt die beiden Stoffbahnen knapp über ihrer Hüfte zusammen, was der gewagten Robe Stabilität verlieh.

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Auch die Influencerin Alix Earle demonstrierte mit einem silbernen Neckholder-Kleid von Gucci ihre Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten. Das mit glitzernden Pailletten und langen, metallisch schimmernden Fransen besetzte Kleid verdeckte an den Seiten nur das Nötigste. Statt eines tiefen Beinschlitzes sorgten die schimmernden Fransen dafür, dass die Haut zur Schau gestellt wurde, während der Glanz im Licht der Kameras funkelte.

Markenpräferenz und konkrete Design-Entscheidungen

Die Skistar Lindsey Vonn trug ebenfalls eine kreative Interpretation von Luxusmode. In einer glitzernden, lilafarbenen Robe mit hohem Beinschlitz präsentierte sie ihre Beine in voller Länge. Der Beinschlitz reichte bei Lindsey Vonn bis zur Hüfte und bot einen weiten Blick auf die Beine. Sie demonstrierte damit, dass auch sportliche Stars die modischen Freiheiten der Gala nutzten.

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Kylie Jenner folgte der unausgesprochenen Regel des Abends mit einem schimmernden Kleid mit Rehkitz-Muster. Von der Vorderseite wirkte das Kleid noch sehr dezent, doch ein tiefes Dekolleté an der Rückseite offenbarte den wahren Trend. Kylie Jenner hielt sich mit ihrem tiefen Rückenausschnitt an den ungeschriebenen Kodex der Promi-Szene, der bei solchen Anlässen oft vorherrscht.

Reaktion der Öffentlichkeit und modische Aussagen

Die zahlreichen tiefen Ausschnitte, gewagten Beinschlitze und hautengen Kleider führen unweigerlich zu Spekulationen. Viele Beobachter fragen sich, ob die Promi-Damen sich vor ihrem großen Auftritt heimlich abgesprochen haben könnten, um einen einheitlichen, aber extremen Modetrend zu setzen. Diese Koordinierung wäre eine strategische Meisterleistung der Stylisten und Promi-Teams.

Unabhängig von einer möglichen Absprache zeigen die Looks der LACMA Art+Film Gala, dass Mode auf dieser Ebene oft als provokante Kunstform dient. Die Entscheidung, weniger Stoff zu tragen, ist keine Verlegenheit, sondern eine klare Aussage. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen und das visuelle Statement zu setzen, das in der medialen Landschaft zählt.

Die Gala diente somit nicht nur der Ehrung von Filmkunst, sondern auch als Bühne für extreme Modedesigns. Die Kombination aus hohen Marken wie Gucci und den individuellen Interpretationen der Stars machte den Abend zu einem Highlight der Modewelt. Jeder Schritt auf dem roten Teppich wurde sorgfältig choreografiert, um die maximale Wirkung zu erzielen.