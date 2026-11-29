Ein mutmaßlicher Dieb wird auf frischer Tat ertappt. Er flüchtet und attackiert dann einen Ladendetektiv mit einem Messer.

Ein mutmaßlicher Dieb wird auf frischer Tat ertappt. Er flüchtet und attackiert dann einen Ladendetektiv mit einem Messer. Wiesbaden - Ein Ladendetektiv ist in Wiesbaden bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Diebes mit einem Messer angegriffen worden.

Zwischen den beiden Männern habe sich am Samstag auf einem Parkplatz eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Auch der mutmaßliche Dieb sei schwer verletzt worden. Der 22-Jährige soll zuvor Waren in einem Geschäft entwendet haben. Als der Detektiv das sah und den Verdächtigen ansprach, habe dieser das Messer gezückt und sein Gegenüber damit bedroht.

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Dann habe er die Flucht ergriffen. Auf dem Parkplatz habe der Detektiv den 22-Jährigen dann einholen können. Beide erlitten bei der Auseinandersetzung dort schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der mutmaßliche Dieb sei dabei ebenfalls durch das Messer getroffen worden.